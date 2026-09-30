Somevaikuttaja Sonja Aiello ottaa kantaa kuuntelijoiden kritiikkiin podcast-alusta Podimon kommenttikentässä.

Somevaikuttaja Sonja Aiellon ja hänen äitinsä Eiks nii äiti? -podcastin uusimman jakson kommenttikentässä käydään keskustelua siitä, miksi Podimossa on yhä jakso, jossa Aiello puhuu klinikasta, jossa hän kävi BBL-operaatiossa.

Aiellon on kerrottu käyneen operaatiossa Plastic Surgery Centerissä eli samalla klinikalla, missä somevaikuttaja Olivia Oras kävi ennen kuolemaansa. Olivia Oras kuoli syyskuussa rasvaimutoimenpidettä edeltäneen puudutuksen yhteydessä tapahtuneiden komplikaatioiden jälkeen.

– Hieman outoa, että tuo BBL-jakso on edelleen Podimossa ilman mitään ilmoitusta siitä, että jakso sisältää virheellistä tietoa. Ihme, ettei edes Podimo puutu tähän, kyse on kuitenkin ihmisten terveydestä ja pahimmassa mahdollisessa tilanteessa jopa hengestä, yhdessä kommentissa ihmetellään.

– Olen odottanut itsereflektiota liittyen Olivia Oraksen tapaukseen ja harkinnut oikeasti kuuntelun lopettamista pettyneenä siitä, kun sitä ei ole tullut. Nyt ymmärrän hieman, miksi sitä ei ole tullut, vaikka puhe olikin todella, todella ympäripyöreää eikä mihinkään yksittäiseen tapaukseen viitattu. Toivon kuitenkin, että sen aika on joskus myös julkisesti, toinen kirjoittaa.

Aiello on ottanut kommenttikentässä kantaa syytöksiin.

– Kiitos viestistä. Haluan tässä kohtaa ennen kaikkea kunnioittaa Olivian läheisten toivetta saada rauhaa asian ympärille ja antaa heidän selvittää tapahtunutta rauhassa. Olen myös luvannut heille, etten kommentoi asiaa julkisesti, ja haluan pitää siitä kiinni. Uskon, että aika puhua asiasta tulee vielä myöhemmin, Aiello kirjoittaa.

Aiello kertoi toukokuussa käyneensä pakaroiden kohotuksessa. Toimenpiteestä käytetään nimitystä brasilialainen butt lift eli BBL. Siinä pakaroita kohotetaan ja niihin siirretään rasvaa.

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