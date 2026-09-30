Narvikin edustalla Pohjois-Norjassa tapahtui puoliltapäivin sukellusonnettomuus, jossa oli osallisena kuusi ihmistä. Poliisin mukaan he ovat ulkomaalaisia vapaasukeltajia.
Kaikki Norjan Narvikissa sukellusonnettomuuteen joutuneet ihmiset on paikannettu. Asiasta kertoo Pohjois-Norjan pelastuskeskus HRS Norjan yleisradioyhtiölle NRK:lle.
Yksi ihminen kuljetettiin lääkärihelikopterilla Tromssan yliopistolliseen sairaalaan.
– Kahden ihmisen terveydentila on edelleen epäselvä. Kaikki on kuitenkin löydetty ja saatu maihin, HRS:n edustaja kertoi NRK:lle.
Aiemmin ilmoitettiin neljän ihmisen olevan kateissa, mutta he olivat päässeet omin avuin rantaan.
Onnettomuuspaikalle lähetettiin kaksi pelastushelikopteria ja yksi lääkärihelikopteri. Lisäksi pelastustöihin osallistui paikallisia viranomaisia ja alueen veneitä.
Hätäkeskus kertoi iltapäivällä vähän ennen kello kahta, että paikalla annettiin henkeä pelastavaa ensiapua.
Suosittu turistikohde
Narvikin satama-alue on tunnettu sukelluskohde. Se kiinnostaa myös turisteja, koska alueella on useita toisen maailmansodan aikaisia laivanhylkyjä.
NRK:n mukaan ei kuitenkaan tiedetä, liittyykö onnettomuus hylkysukellukseen.
Poliisin mukaan sukellusonnettomuudessa mukana olleet sukeltajat olivat ulkomaalaisia vapaasukeltajia.
Norjalaisen televisioyhtiö TV2:n mukaan onnettomuudessa mukana olleet olivat samassa veneessä ja he kaikki olivat harrastesukeltajia.
Pelastuskeskus sai ensimmäisen ilmoituksen onnettomuudesta kello 12.37.