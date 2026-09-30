Kärpät-kapteeni Eemil Erholtz onnistui viimein tekemään kauden ensimmäisen maalinsa ja ylipäätään tehopisteensä.
Seitsemän ottelua ja 0+0=0. Se oli Kärpät-kapteeni Eemil Erholtzin saldo ennen tätä iltaa.
Viime kevään maailmanmestari oli vetänyt koko alkukauden jääkiekon SM-liigassa sanonnan mukaan apina selässään.
Sesongin kahdeksannessa matsissaan SaiPaa vastaan hyökkääjä sai viimein rikottua kuuluisan kuparisen.
Onnekkaasti.
Erholtz haki kahdella yhtä vastaan -hyökkäyksessä syöttöä. Kiekko otti SaiPan yhdysvaltalaispuolustaja Brian Kramerin luistimeen ja kimposi siitä pömpeliin.
Edelliskaudella 58 liigaotteluun Kärpissä 50 tehopistettä nakuttanut Erholtz sai kauden avausmaalinsa. Oululainen kotijoukkue siirtyi avauserässä 2–0-johtoon.
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