Kollegat muistelevat somessa muun muassa Jurassic Park -elokuvasta tuttua Sam Neilliä.

Näyttelijä Sam Neill on kuollut 78-vuotiaana. Neill kuoli maanantaina 13. heinäkuuta Sydneyssä, Australiassa.

Tähdet ovat muistelleet rakastettua kollegaansa sosiaalisessa mediassa.

Muun muassa elokuvissa A Long Way Down ja Pahat aikeet yhdessä Neillin kanssa näytellyt Toni Collette julkaisi kuvan kulisseista Instagramissa.

– Rakastan sinua, rakas Sam. Sankari. Legenda. Kultaseni. Meidän mahtava ystävämme. Sinua kaivataan jo nyt niin paljon. Lepää rauhassa, missä ikinä oletkin, hän kirjoittaa.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Neill tunnetaan lukuisista elokuvista kuten Punaisen lokakuun metsästys ja Piano. Hänet nähtiin myös Peaky Blinders -sarjassa. Sarjan virallisella Instagram-tilillä kunnioitettiin Neilliä.

– Lepää rauhassa Jurassic-legendamme, Sam Neill, myös Universal Pictures -tilillä kirjoitettiin.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Vuonna 1989 Neillin kanssa yhdessä Dead Calm - rasvatyyni -elokuvassa näytellyt Nicole Kidman sanoo