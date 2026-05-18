Varsinais-Suomen hyvinvointialueen lastensuojelun tiloihin Turussa murtauduttiin lauantaina, kertoo hyvinvointialue.
Murron seurauksena asiakastietoja on saattanut päätyä ulkopuolisille.
Tiloissa on muun muassa sotkettu paikkoja, ja levitellyissä papereissa on alustavan selvityksen mukaan saattanut näkyä asiakkaiden tietoja, kuten nimi ja henkilötunnus.
Mahdollisen tietosuojaloukkauksen arvioidaan tämänhetkisen tiedon mukaan koskettavan joitakin kymmeniä lastensuojelun jälkihuollon asiakkaita.
Varha on tehnyt tapauksesta rikosilmoituksen poliisille.