Varsinais-Suomen pelastuslaitos sai tänään hälytystehtävän tulipalosta, joka olisi ollut estettävissä.
Varsinais-Suomen pelastuslaitos hälytettiin tänään torstaina alkuiltapäivästä sammuttamaan tulipaloa Koski Tl:n Härkätielle. Paikalle lähetettiin noin 10 yksikköä.
Perillä selvisi, että rintamamiestalon savupiipussa paloi vanha naakanpesä ja talon yläkerta oli täyttynyt savusta sen takia.
Palo ei pelastuslaitoksen tiedotteen mukaan ollut päässyt leviämään rakenteisiin, vaikka alkuvaiheessa sitä epäiltiin.
Paikalla oli yksi ihminen, joka oli hengittänyt hiukan savua. Ensihoito tarkisti hänen kuntonsa, mutta jatkohoidolle ei ollut tarvetta.
Pelastuslaitos muistuttaa kansalaisia tulisijojen nuohouksen tärkeydestä.
– Asuinrakennuksissa nuohous on tehtävä vuosittain ja vapaa-ajan asunnoissa vähintään kolmen vuoden välein, pelastuslaitoksen tiedotteessa selvitetään.