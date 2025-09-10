2. min: Georgia hukkaa pallon ja Suomi saa sauman tasoittaa ottelun. Valtonen heittää kolmosen ohi, mutta Suomi ottaa levypallon ja lopulta Jantunen tasoittaa ottelun.
1. min: Peli on käynnissä! Suomi aloittaa viisikolla Miro Little, Mikael Jantunen, Elias Valtonen, Jacob Grandison ja Lauri Markkanen. Georgia voittaa ylösheiton, ja onnistuu tekemään ottelun ensimmäisen korin. Markkanen heittää Suomelta kolmosen ohi ja Georgia pääsee jälleen hyökkäämään.
Kello 16.45: Joukkuekohtaisissa tilastoissa pistekeskiarvoissa on Suomi kuudentena 86,3 pisteellä. Georgia löytyy sijalta 17. Se on tehnyt keskimäärin 74,5 pistettä per peli. Heittotarkkuudessa Georgia on Suomea edellä, kokonaislukema 44,8 prosenttia. Suomella prosentti on 42,9.
Kakkoset ovat olleet Suomelle vaikeita, mutta kolmosissa Susijengi on kokonaistilastossa viidentenä ja Georgia on 12:s. Levypallot on Suomelle iso vahvuus, sillä se on kakkosena ja edellä on vain Liettua. Georgia on turnaustilastossa sijalla 14.
Kello 16.30: Kun tarkastellaan pelaajakohtaisia tilastoja Georgian osalta, niin voidaan nähdä, että esimerkiksi kolmen pisteen heittojen tarkkuudessa kärkipaikkaa pitää Tornike Shengelia, joka on onnistunut heitoissaan 60-prosenttisesti. Suomalaisista parhaimpana on viidettä tilaa pitävä Edon Maxhuni, joka on heittänyt kolmoset sisään 52,6 prosentin tarkkuudella.
Suomalaisista tilastoissa eniten esille nousee Lauri Markkasen nimi. Markkanen on esimerkiksi vapaaheittoprosenteissa kuudentena (88,1), riistoissa toisena (18 kappaletta) ja pisteissä kolmantena (26 pistettä keskimäärin per peli) Tupla-tuplia on tullut kaksi.
Kello 16:15: Suomen miesten koripallojoukkue on parhaimmillaan sijoittunut EM-kisoissa kuudenneksi vuonna 1967. Kolme vuotta sitten tuli toiseksi paras sijoitus, kun Susijengi oli seitsemäs. Georgian paras sijoitus on vuonna 2011 saavutettu 11:s sija. Maa on nyt ensimmäistä kertaa puolivälierissä.
Kello 16.00: Tervetuloa seurannan pariin! Suomi pudotti sensaatiomaisesti neljännesvälierissä maailmanlistan kakkosen Serbian, mutta myös Georgialta nähtiin kovan luokan temppu, kun se kukisti Ranskan, joka on maailmanlistalla neljäntenä. Ranska on viime EM- ja olympiakisojen hopeamitalisti. Serbialla on edellisistä kisoista MM-hopeaa sekä olympiapronssia.
Lohkovaiheessa Gerorgia voitti hallitsevan maailmanmestarin Espanjan ja Kyproksen. Maa oli tasapisteissä Espanjan kanssa, mutta eteni jatkopeleihin keskinäisen ottelun tuloksen perusteella.
Suomi voitti lohkovaiheessa kolme ensimmäistä otteluaan, mutta koki tappiot Liettualle ja Saksalle. Suomi ja Georgia kohtasivat viime marraskuussa EM-karsinnoissa, jolloin Georgia oli molemmissa kohtaamisissa parempi. Molempien joukkueisiin on kuitenkin tullut muutoksia EM-kisoihin ja Suomella muutama enemmän.