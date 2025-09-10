1. neljännes Suomi-Georgia 2-2

2. min: Georgia hukkaa pallon ja Suomi saa sauman tasoittaa ottelun. Valtonen heittää kolmosen ohi, mutta Suomi ottaa levypallon ja lopulta Jantunen tasoittaa ottelun.

1. min: Peli on käynnissä! Suomi aloittaa viisikolla Miro Little, Mikael Jantunen, Elias Valtonen, Jacob Grandison ja Lauri Markkanen. Georgia voittaa ylösheiton, ja onnistuu tekemään ottelun ensimmäisen korin. Markkanen heittää Suomelta kolmosen ohi ja Georgia pääsee jälleen hyökkäämään.

Kakkoset ovat olleet Suomelle vaikeita, mutta kolmosissa Susijengi on kokonaistilastossa viidentenä ja Georgia on 12:s. Levypallot on Suomelle iso vahvuus, sillä se on kakkosena ja edellä on vain Liettua. Georgia on turnaustilastossa sijalla 14.

Lohkovaiheessa Gerorgia voitti hallitsevan maailmanmestarin Espanjan ja Kyproksen. Maa oli tasapisteissä Espanjan kanssa, mutta eteni jatkopeleihin keskinäisen ottelun tuloksen perusteella.

Suomi voitti lohkovaiheessa kolme ensimmäistä otteluaan, mutta koki tappiot Liettualle ja Saksalle. Suomi ja Georgia kohtasivat viime marraskuussa EM-karsinnoissa, jolloin Georgia oli molemmissa kohtaamisissa parempi. Molempien joukkueisiin on kuitenkin tullut muutoksia EM-kisoihin ja Suomella muutama enemmän.