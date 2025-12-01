Suomen 83–76-voitto Ranskasta koripallon MM-karsinnoissa tuli varsin epätavallisella tilastosaldolla.

Susijengille kirjattiin ottelussa vain seitsemäntoista kolmen pisteen heittoyritystä, vähiten Lassi Tuovin koko päävalmentajakauden aikana. Vertailuksi: lukema on puolet Susijengin EM-kisojen keskiarvosta.

– Kyllä heille (Ranskalle) pitää antaa kredittiä siitä, että game plan oli hyvä, mutta ehkä me sitten kuitenkin löysimme nopeita suorituksia, joista päästiin tekemään ilmaisia lay-upeja, Tuovi pohti.

Voitto oli äärimmäisen tärkeä perjantain Unkari-sokkitappion jälkeen. Susijengi on taas pelissä mukana. MM-karsinnat jatkuvat helmi-maaliskuussa tuplamaaottelulla Belgiaa vastaan.

EM-kisoissa pieneen rooliin jäänyt Alexander Madsen teki urotekoja maailmanlistan nelosta vastaan. Hän pussitti ottelussa 14 pistettä.

– Meidän kokeneempien pelaajien pitää ottaa vastuuta siitä, että meidän täytyy helmikuussa päästä nopeammin samalle sivulle, Madsen vertasi päättyneeseen karsintaikkunaan.

– Tätä nämä karsinnat ovat. Välillä voitetaan isoja maita ja välillä hävitään tilastollisesti huonommille joukkueille niin kuin nähtiin Unkaria vastaan. Hyvä heittopäivä voi vaikuttaa siihen, että voitatko pelin vai häviätkö pelin.

Myös uusille nimille oli tilaa. 24-vuotias Mustapha Amzil pelasi vasta viidettä maaotteluaan ja nyt nähtiin läpimurto. KTP-kasvatti sai vastuuta lähes 20 minuuttia, saldona kahdeksan pistettä ja viisi levypalloa.