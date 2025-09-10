Koripallomaajoukkueen valmentaja ei paljastanut, aloittaako Suomi samalla viisikolla kuin Serbiaa vastaan.

Koripallomaajoukkueen päävalmentaja Lassi Tuovi toivoo, että Georgian Tornike Shengelia repii pelipaitansa tänään, kun Suomi ja Georgia ratkaisevat EM-välieräpaikan kohtalon kello 17 Riiassa alkavassa ottelussa.

Shengeliaa kaudella 2023–2024 Bolognassa valmentanut Tuovi tietää, että pelipaidan repiminen tarkoittaa hyvää Suomelle.

– Yleensä kun hän donkkaa, hän tuulettaa pelipaidan repimisimitaatiolla, mutta se Bolognassa taisi pari kertaa oikeastikin revetä, kun hänellä meni vähän tunteisiin, Tuovi hymyili muutama tunti ennen ottelun alkua Suomen joukkueen hotellilla.

Sekä Shengelia että Tuovi puhuivat toisistaan kunnioittavasti.

– Ensinnä hän on johtajana aivan käsittämätön. Sitten hän on myös äärimmäisen hieno arvoiltaan, miten hän elää, mitä on perheenisänä. Mieletön persoona valmentaa. Pelissä tulee vielä kolmas puoli. Se tahto on ihan valtava, Tuovi sanoi.

Tuovi ei halunnut paljastaa, aloittaako Suomi samalla viisikolla kuin edellisessä ottelussa Serbiaa vastaan. Tuolloin Tuovi teki ensimmäisen kerran EM-turnauksen aikana muutoksen aloitukseensa ja vaihtoi takakentälle Miro Littlen ja Jacob Grandisonin Edon Maxhunin ja Sasu Salinin tilalle.

– Tärkeintä on edelleen se, että ei aleta sähläämään. Tietyt viisikot kyllä varmaan näyttävät aika samoilta, Tuovi sanoi.

"Ei pelkästään painia"

Koria ei voi tehdä, ellei palloa ensin saa omalle joukkueelle. Siksi levypallot ovat koripalloilussa aina yksi avaimista voittoon.

Suomen ja Georgian kohtaamisessa vastakkain ovat EM-turnauksen parhaat hyökkäyslevypallojoukkueet – Suomi hyökkäyslevypallojen kokonaismäärällä mitattuna, Georgia hyökkäyslevypalloprosentilla, mikä tarkoittaa osuutta tarjolla olleista levypalloista.

Tuovi muistutti, että Georgia hakee hyökkäyspään irtopalloja modernilla tavalla kulmapelaajien ja ajotilanteissa pallottomien miesten rynnistyksillä korille.

– Eli se ei ole pelkästään painisulkemista, vaan pitää olla hereillä. Meidän pitää sulkea joukkueena, Tuovi painotti.

Lauri Markkanen on kahden ensimmäisen turnausottelun jälkeen saanut kolmosensa sisään vain 12,5-prosenttisesti. Serbiaa vastaan Suomi kampesi voittoon, vaikka joukkueen ykköstykki sai kolmosensa sisään vain tarkkuudella 1/9.

Tuovi muistutti kuitenkin siitä, miten Markkanen on kahden vastustajan tuplausta vastaan onnistunut syöttäjänä.

– Georgia varmasti yrittää ottaa hänen kaaripelaamisensa pois, mutta meidän pitää löytää sitä kautta helppoja heittoja.

Suomen joukkueen somesensaatio Miikka Muurinen on väläytellyt EM-kisoissa someen sopivia kohokohtia, mutta niiden vastapainona hän on tehnyt muutamia karkeita virhearvioita kentällä.

Tuovi sanoi, ettei halua korostaa virheitä liikaa, vaan sitä, ettei pelaamista saa lopettaa epäonnistumiseen.

– Ei saa menettää seuraavaa tilannetta. Sitä ollaan käyty läpi, että seuraava pallonhallinta. Ei saa antaa tunteiden vaikeuttaa seuraavaa (tilannetta), mutta kyllä hän on siinä kasvanut ihan valtavasti.