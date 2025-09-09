Susijengin ja Georgian välillä suuri erovaisuus ja yhdistävä tekijä – "Se on uskomattoman valtava luku"

Pääsy mitalipeleihin oli ennen koripalloilun EM-kisojen alkua Lauri Markkasen julkisuuteen lausuma tavoite Suomen joukkueelle. Tavoitteen tiellä on enää Georgia, jonka Suomi kohtaa Riiassa keskiviikkona kello 17 alkavassa puolivälierässä.

– Hieno fiilis pelata voitoista ja pelata Suomelle. Urheilussa haluaa voittaa ja kilpailla parhaimpia vastaan. Sitten on vielä tosiaan maan edustaminen, ei se paljon paremmaksi mene siitä, että pääsee tämmöisissä kisoissa pelaamaan oikeasti parhaita vastaan ja voitosta. Se on tosi palkitsevaa, Markkanen sanoi toissa päivänä.

Markkanen vakuutti, etteivät Suomen susien vatsat suinkaan ole täynnä lauantain riemukkaan Serbia-voiton jälkeen.

– Ei ole kyllä mitään semmoista havaittavissa. Kyllä kaikki ovat nälkäisiä vielä. Tietävät, että vielä on paljon urakkaa jäljellä, Markkanen sanoi.

Hän ei myöskään halunnut julkisesti pohtia, onko kookkaan ja hitaasti pelaavan Georgian kohtaaminen helpompaa kuin nopeammin pelaavan vastustajan.

– Jokainen peli ja joukkue tuo omat haasteet. Ei siinä enempää ajatella, tykätäänkö me pelata sitä vastaan vai ei. Me lähdetään pelaamaan omaa peliä ja tietysti jotain pieniä muutoksia tehdään, mutta suurimmaksi osaksi keskitytään, että tehdään omat asiat, Markkanen sanoi.

"Uskomattoman valtava"

Georgia ja Suomi pelaavat vastakkaisilla tempoilla – Suomi nopeasti, Georgia hitaasti – mutta joukkueiden suurin vahvuus on sama: hyökkäyslevypallopelaaminen. Suomi on repinyt EM-turnauksessa kaikista joukkueista eniten hyökkäyspään irtopalloja, kun vertailu tehdään levypallojen kokonaismäärästä.

Georgia on puolestaan kisojen paras hyökkäyslevypallojoukkue, kun mitataan osuutta tarjolla olleista hyökkäyslevypalloista. Hyökkäyslevypalloprosenttia ei ole EM-kisojen julkisilla verkkosivuilla saatavissa, mutta Suomen päävalmentaja Lassi Tuovi kertoi siitä.

– He ovat ottaneet 37 prosenttia tarjolla olleista hyökkäyslevypalloista. Se on uskomattoman valtava luku. Jos emme haasta fyysisesti heidän yksilöitään, me häviämme, Tuovi sanoi tiistaina Suomen harjoitusten jälkeen Riiassa.

Levypallokamppailujen voittaminen on avain Suomen suosimaan nopeaan peliin.

Miikka Muurinen tuonee keskiviikkonakin vaihtopenkiltä räjähtävyyttä Suomen pelaamiseen.

Georgia heittää levypallotaisteluihin kaksi NBA-roolipelaajaa, 208-senttisen keskushyökkääjän Goga Bitadzen ja 206-senttisen laitahyökkääjän Alexander "Sandro" Mamukelashvilin.

EM-kisoissa Georgia on lyönyt edellisten kisojen mestarin Espanjan ja ensimmäisellä pudotuspelikierroksella olympiahopeamitalimaa Ranskan, jonka rivit olivat EM-kisoihin kovasti harvenneet. Toisaalta Georgia on hävinnyt Italialle, Kreikalle ja Bosnialle.

Suomi haluaa kuitenkin kietoutua altavastaajan viittaan.

– Se on se, miten me lähestymme peliä. Me otamme riskejä ja haluamme haastaa vastustajaa. Me emme voi vaihtaa asennetta Serbia-pelistä, koska sillä pelillä voimme voittaa kenet tahansa, Tuovi selitti.

Tuovi muistutti, että Georgian aloitusviisikossa on kahden NBA-pelaajan lisäksi kaksi Euroliigan aloitusviisikon pelaajaa.

– Heidän viisikkonsa on niin vahva, että meidän pitää saada heidät turhautumaan. Kaikkea ei voi ottaa pois. Meidän täytyy luottaa siihen mitä teemme, vaikka vastustaja välillä tekisikin korin tai menisi pieneen johtoon, Tuovi sanoi.