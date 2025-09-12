Suomen koripallomaajoukkue taistelee Saksaa vastaan paikasta EM-kisojen finaalissa kello 17 alkaen Riiassa. MTV Urheilu seuraa Susijengin historiallista välieräkamppailua tässä artikkelissa hetki hetkeltä.

Suomi on ensimmäistä kertaa miesten EM-kisojen välierissä. Tampereella pelatussa alkulohkopelissä Saksa voitti Suomen peräti 30 pisteellä, mutta nyt odotettavissa on täysin toisenlainen kamppailu. Saksan joukkue uskoo, että välierässä Susijengi tulee laittamaan paremmin kampoihin.

Susijengin matka välieriin on ollut loistelias. Ensin maailmanlistalla toisena majaileva Serbia kaatui pistein 92–86, minkä jälkeen Georgia meni ennakkosuosikin asemasta huolimatta nurin pistein 93–79.

Seuranta

Saksa–Suomi 4–7

1. jakso käynnissä

17.02: Markkasen kolmonen ei onnistu, mutta heti seuraavan tilaisuuden tullen Little painaa omansa oikeasta päädystä pohjaan. Saksa kaventaa, mutta Grandison sen jälkeen asialla. Suomi johtaa 7–4.

17.01: Suomi vie avauksen ja Jantunen heittää heti kakkosen sisään. Schröder kuitenkin tasoittaa puntit toisessa päässä.

17.00: Ottelu on käynnissä! Voittaja finaaliin, häviäjä pronssiotteluun.

16.58: Suomen avausviisikko on tässä: Markkanen, Jantunen, Grandison, Valtonen, Little.

16.55: Pelaajat ovat esitelty. Kansallishymnien aika.

16.45: Vartti ottelun alkuun ja katsomot Riiassa täyttyvät mukavaa tahtia. Kaikki on pian valmis alkamaan...

16.15: Suomen ja Saksan välisen EM-välierän lopputulos voi riippua hyvin pitkälti siitä, miten hyvin Lauri Markkanen onnistuu vastaamaan Saksan puolustuspeliin.

Alkulohkon kohtaamisessa Isaac Bonga onnistui pimentämään suomalaistähden, jonka pistesaldoksi jäi vaivaiset 11. Bonga on yrittänyt päästä Markkasen pään sisään myös välieräpelin alla, mutta Markkanen on vakuuttanut nukkuneensa yönsä hyvin.

3:41 Lauri Markkanen ennakoi Susijengin EM-välierää: "Revanssin paikka"

16.10: Tervetuloa MTV Urheilun mukaan seuraamaan Susijengin EM-kisojen historiallista välieräottelua Saksaa vastaan.

Suomi lähtee hallitsevan maailmanmestarin Saksan kimppuun altavastaajan asemasta. Maat kohtasivat toisensa jo EM-kisojen lohkovaiheessa, jolloin Saksa päihitti Suomen pistein 91–61. Sitä ennen Saksa murjoi Susijengin MM-kisoissa lukemin 101–75.

Kaikkiaan Suomi ja Saksa ovat kohdanneet 40 kertaa. Suomi on voittanut peleistä 17, Saksa puolestaan 23. Suomen edellinen voitto on vuodelta 2016, jolloin Saksa kaatui valmistavassa maaottelussa pistein 86–79 Helsingin Hartwall Arenalla. Sen jälkeen Saksa on juhlinut voittoa viidesti putkeen.