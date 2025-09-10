Suomen miesten koripallomaajoukkue ylsi historialliseen temppuun voittamalla Georgian EM-kisojen puolivälierissä pistein 93-79 ja etenemällä mitalipeleihin. Suomen supertähden Lauri Markkasen NBA-seura Utah Jazz hehkutteli sosiaalisessa mediassa pelaajansa sekä Suomen otteita.
Lue myös: Antti Pennanen häkeltyi Susijengin otteista – väläyttää hurjaa vaihtoehtoa
Lue myös: Let's go! Susijengi upealla voitolla EM-mitalipeleihin – historiallinen temppu
Lue myös: Ruotsista huima reaktio Susijengin EM-temppuun
Markkanen heitti ottelussa 17 pistettä, otti kuusi levypalloa ja antoi kaksi syöttöä. Suomen tehokkain oli Mikael Jantunen 19 pisteellään. Markkasen edustama Utah innostui sosiaalisessa mediassa suomalaisten voitosta ja otteista. Seuran sometilit täyttyivät Suomi-päivityksistä.
– Lauri Markkasella on 99:n kokonaisuus EuroBasketin 2K25:ssä (Viittaus NBA 2K25:een, joka on videopeli).
– Uskallammeko sanoa.. TORILLE!!
– Tarvitsen tiiliseinän, jonka läpi juosta! (Viittaus amerikkalaisessa urheilukielessä käytettävään lausahdukseen, joka tarkoittaa valtavaa intoa ja energiaa)
Myös Suomi-huudot sekä ihmetys Markkasen donkkaussuorituksesta raikasi Utahin päivityksissä. Susijengin seuraava askel on luvassa perjantaina, jolloin se kohtaa joko Saksan tai Slovenian.
Katso alta Utah Jazzin julkaisuja.
https://www.instagram.com/p/DObSZJzD-G_/embed/
https://www.instagram.com/p/DObflvrEcNo/embed/