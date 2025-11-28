Suomi hävisi koripallon MM-karsinta-avauksensa.

Suomen miesten koripallomaajoukkueen MM-karsintaurakka alkoi perjantaina pettymyksellä, sillä Unkari juhli 89–82-kotivoittoa.

Unkari ei kuulu Euroopan tämänhetkisiin koripallomahteihin. Miesten MM-lopputurnauksissa Unkari ei ole ollut koskaan mukana. EM-kisoissa maa nähtiin edellisen kerran 2022, jolloin se jäi alkulohkonsa viimeiseksi.

Suomi ylsi elo–syyskuussa pelatussa EM-turnauksessa neljänneksi. Siitä pelaajaryhmästä on MM-karsintojen ensimmäisessä vaiheessa mukana yhdeksän pelaajaa: Sasu Salin, Mikael Jantunen, Miikka Muurinen, Alexander Madsen, Edon Maxhuni, Elias Valtonen, Olivier Nkamhoua, Ilari Seppälä ja Andre Gustavson.

Unkari on Kansainvälisen koripalloliiton Fiban maailmanlistalla sijalla 48, kun Suomi majailee 17:ntenä.

– Erittäin huono esitys meiltä. Tiesimme, miten Unkari pelaa kotona, mutta emme olleet valmiita. Sen takia hävisimme tämän, Salin sanoi ottelun jälkeen Ylen tv-haastattelussa.

Salin Suomen ykköspistemies

Suomi jäi Unkaria vastaan pahasti takaa-ajajaksi kahdella avausneljänneksellä, sillä tauolle mentiin kotijoukkueen johtaessa 60–39. Kahdella päätösneljänneksellä Suomi sai kiriä aikaan, mutta rajusti kannustaneen kotiyleisön edessä pelanneen Unkarin ohi se ei päässyt missään vaiheessa.