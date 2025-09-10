Suomen miesten koripallomaajoukkueen uroteot EM-turnauksessa kannattelevat suomalaista urheilua pontevasti eteenpäin. Näin kiteytti tunnot Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Antti Pennanen:

– EM-välieräpaikka on valtavan hieno asia suomalaiselle koripallolle ja urheilulle.

Suomen "Susijengillä" on EM-turnauksessa joka tapauksessa jäljellä kaksi ottelua, kävi välierissä miten tahansa.

– Minulla on sellainen tunne, että Susijengin matka EM-kisoissa on vielä kesken. Ei suljeta mitään mahdollisuutta joukkueelta pois, Pennanen vihjasi.

Suomen joukkueesta on huokunut kahdessa EM-pudotuspeliottelussa peli-ilo. Sen uhreiksi joutuivat neljännesvälierissä olympiapronssimitalisti Serbia ja puolivälierissä Georgia.

Georgia oli puolivälieräkohtaamisessa ensimmäisellä puoliajalla Suomeen verrattuna vastaantulija. Suomella oli heittovoimaa vastustajaa huomattavasti enemmän.

Suomelta on EM-parketilla ilahduttavasti löytynyt supertähti Lauri Markkasen ohella ratkaisijoita koko joukkueen leveydeltä. Elias Valtosen onnistuneet kolmen pisteen heitot Serbia- ja Georgia-ottelujen loppuhetkillä tulivat pudotuspeleissä tarpeeseen.

– Jos pallopelissä haluaa menestyä, ratkaisijoita pitääkin löytyä laajalta rintamalta. Laurin ympärille on Susijengissä löytynyt hyviä pelimiehiä, koripalloilua tunnetusti tarkkaan seuraava Pennanen päätti.