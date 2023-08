MTV seuraa: Susijengin MM-kisat vihdoin käyntiin! Yltyykö Lauri Markkanen hirmuvireeseen Australiaa vastaan?

Tällainen on Susijengin kuolemanlohko – heti avauspelissä valtaisa haaste: "Sitten tulee jossain vaiheessa noutaja"

Suomi–Australia 5. min: 14–13

7. min : Sasu Salin kalastaa Australialle hyökkääjän virheen arvokkaasti vastahyökkäyksessä. Suomella on hyökkäyspäässä nyt vaikeuksia päästä irti Australian puolustuksesta. Australia johtoon kahdella vapaaheitolla 13–12. Sitten Elias Valtonen donkkaa Suomen takaisin johtoon!

Kello 11.02 : Ottelu on käynnissä. Suomen Mikael Jantunen avaa kolmen pisteen onnistuneella heitolla. Australia on rokottanut jo kahdesti kahden pisteen korilla ja johtaa 3–4.

Kello 10.56 : Suomen avausviisikossa pelaavat Miro Little, Sasu Salin, Mikael Jantunen, Olivier Nkamhoua ja Lauri Markkanen. Näistä Little lähtee oletettavasti pimentämään Australian ykköspelintekijää Josh Giddeya.

Kello 10.50: Joukkueet ovat saapuneet Okinawan koripallopyhätön parketille ja ottelu on tuota pikaa valmiina alkamaan! Nyt käynnissä ovat alkuseremoniat kansallislauluineen.

Kello 10.35: Tervetuloa mukaan seuraamaan Susijengin ensimmäistä ottelua vuoden 2023 MM-kisoissa. Vastus heti avauspelissä on lähes kovinta mahdollisinta sorttia, kun toiselle puolelle parkettia asettuu yhdeksän NBA-tähden kyllästämä olympiapronssijoukkue Australia.

Suomen kohdalla katseet kääntyvät jälleen viime EM-kisoissa loistaneeseen Lauri Markkaseen, joka on kiistatta E-lohkon paras pelaaja. Oletettavaa on, että Australialla on NBA-tähden varalle erityissuunnitelmia puolustuksessaan, mikä onkin ollut avauspelin alla kenties suurin puheenaihe.