Suomen miesten koripallomaajoukkue eteni historiallisesti EM-kisojen välieriin, kun se kaatoi Georgian puolivälieräottelussa pistein 93-79. Myös Ruotsissa innostuttiin Suomen suorituksesta.
Lue myös: Let's go! Susijengi upealla voitolla EM-mitalipeleihin – historiallinen temppu
Lue myös: Antti Pennanen häkeltyi Susijengin otteista – väläyttää hurjaa vaihtoehtoa
Lue myös: Utah Jazz äimänä Lauri Markkasesta – "Torille!"
Suomi oli jo neljännesvälierissä upottanut maailmanlistan kakkosen Serbian ja keskiviikkona loistokkaat otteet saivat jatkoa. SVT:n lähetyksesä kehuja erityisesti sai Susijengin nuori tähti Miikka Muurinen.
– 18 vuotta vanha. Täysin peloton, asiantuntija Nick Rajacic hehkutti.
Susijengillä oli ottelussa erityisen vahvaa kolmen pisteen heitot. Onnistuneita kolmosia oli yhteensä 17 kappaletta. Perjantain välierään Suomi saa vastaansa Saksan tai Slovenian.
– 15 vuotta sitten ei olisi voinut edes kuvitella, että pohjoismainen maa pelaisi EM-kisojen välierissä. Suomen tekemä matka koripallomaana on inspiroiva, Rajacic kehui.