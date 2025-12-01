Susijengi teki kovan tempun koripallon MM-karsinnoissa kaatamalla Espoossa Ranskan pistein 83–76.
Suomen pisteykkönen oli 20 pistettä pussittanut takamies Edon Maxhuni. Myös Alexander Madsen oli 14 pisteellä hyvällä pelipäällä upotettuaan kaikki viisi pelitilanneheittoaan.
Ranska saavutti hopeaa kaksissa edellisissä olympiakisoissa. 2010-luvulla Ranska otti yhden EM-kullan ja kaksi MM-pronssia.
Suomi aloitti viikonloppuna MM-karsinnat 82–89-vierastappiolla Unkaria vastaan. Ranska puolestaan voitti Belgian 79–63. Neljän joukkueen lohkosta kolme parasta etenee jatkoon MM-karsinnoissa.
Seuraavat MM-kisat pelataan Qatarissa vuonna 2027.
Juttu päivittyy.