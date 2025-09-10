Lauri Markkanen jakoi ylistystä voitokkaan EM-puolivälierän jälkeen MTV Urheilun haastattelussa. Suomi eteni historiallisesti välieriin kaatamalla Georgian pistein 93-79.

Markkasella ei ollut paras pistevire päällä pelissä, mutta muut ottivat tärkeää roolia. Suomalaistähti pussitti 17 pistettä. Markkanen muistutti ottelun jälkeen, kuinka tärkeitä ovat jokaiset joukkueen jäsenet.

– Ei tänne yksin päästä. On ollut tietysti tänä kesänä henkilökohtaisella tasolla hyviä hetkiä, mutta tarvitaan ihan jokaista koko staffissa, jengissä ja kaikkia faneja. Tämä on ihan koko joukkueen saavutus, Markkanen totesi

Susijengi oli hyvin pelin päällä kaksi ensimmäistä neljännestä ja tauolla johto oli peräti 17 pistettä. Kolmas neljännes oli Suomelle vaikea ja Georgia pääsi peliin mukaan ja kaventamaan eroa.

– Siinä juuri tarvittiin kaikkia rauhoittelemaan. Tuli vähän vaikeampi hetki. Tiesimme, että jos saamme levypallot ja ei menetetä palloa, niin hoidamme matsin. Hyvä, että meillä oli niitä vastoinkäymisiä aiemmin. Osasimme pitää kantin ja jätkät tekivät isoja suorituksia. Itsellä oli vähän vaikeuksia virheiden kanssa, niin pääsi tällä kertaa katsomaan penkiltä. Jätkät veti kovia suorituksia molemmissa päissä. Ihan huikea voitto, Markkanen sanoi.

Suomi kohtaa perjantaina pelattavassa EM-välierässä Saksan tai Slovenian.

Katso alla olevalta videolta Susijengin eteneminen EM-välieriin ja kahden Georgian tähden ulosajot.

3:07