Suomen miesten koripallomaajoukkueen 18-vuotias superlupaus Miikka Muurinen keräsi EM-puolivälierän jälkeen ylistystä Saksassa. Muurisen lempinimi päätyi Bild-lehden otsikkoon asti, mutta toki saksalaisittain.
Susijengi nappasi historian ensimmäisen arvokisojen välieräpaikkansa voittamalla Georgian lukemin 93-79. Yksi Suomen väriläiskistä oli Miikka Muurinen, joka säväytti otteillaan ja sai kehuja ympäri maailmaa. Saksassa esille nostettiin Muurisen lempinimi Slim Jesus, mutta saksalaisena versiona "Schlanker Jesus".
– Taivas, auta! Luki tekstin ingressissä.
Muurinen ihastutti toisella neljänneksellä ensin upealla donkillaan ja melkein heti perään kolmen pisteen heitollaan. Bildin jutussa spekuloidaan, että Muurisen lempinimen myötä Suomi saa apua yläkerrasta.
– Pidän siitä. En voi muuttaa vettä viiniksi, mutta kun juoksen nopeasti, voin juosta muutaman askeleen veden päällä, Muurinen kertoi lehdelle lempinimestään.