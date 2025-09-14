Suomen miesten koripallomaajoukkue päättää EM-kisat pronssiotteluun Kreikkaa vastaan. MTV Urheilu seuraa kamppailua hetki hetkeltä.
Kreikka–Suomi klo 17
Liveseuranta:
Klo 17.00: Kello on tasan viisi ja pallo nousee ilmaan! Antetokounmpo vie sen Markkaselta.
Klo 16.53: Susijengi lähtee otteluun tutulla avauksella: Little, Jantunen, Valtonen, Markkanen, Grandison. Kreikalla viisikkona Dorsey, Sloukas, Papanikolaou, Katsivelis, Antetokounmpo.
Klo 16.51: Uskomatonta kyllä, Suomella on historian seitsemästä virallisesta kilpailullisesta maaottelusta kuusi voittoa. Viimeksi Susijengi voitti Kreikan vuoden 2017 EM-kisoissa 89–77. Kreikan ainoa voitto on vuoden 2011 EM-kisoista 81–61.
Klo 16.23: Kreikan syömähammas Giannis Antetokounmpo on heittoprosentillaan 67% turnauksen ykkösnimi.
Antetokounmpon 26,8 pinnan ottelukeskiarvoa kovempaan on pystynyt vain Slovenian Luka Doncic (34,7/ottelu). Seuraavaa kreikkalaisnimeä saadaankin hakea listalta: Tyler Dorsey on tehnyt 11,6 pinnaa peliä kohti.
Klo 16.00: Oikein mukavaa sunnuntaipäivää ja tervetuloa seuraamaan Susijengin suurta päivää! Suomella on mahdollisuus saavuttaa ensimmäinen arvokisamitalinsa olympiatason palloilulajeissa. Vastaan Latvian Riiassa pelattavassa ottelussa asettuu välierissä Turkille tappion kokenut Kreikka.
Tänään tarvitaan paras mahdollinen panos myös Susijengin tähtipelaajalta Lauri Markkaselta.
3:00Lauri Markkanen ei ole täysin tyytyväinen viime peleissä antamaansa panokseen.