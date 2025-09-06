MTV seuraa: Susijengiltä kova ratkaisu avaukseen – jättimäinen EM-taisto käyntiin

Suomi kohtaa koripallon EM-kisojen neljännesvälieräottelussa Serbian kello 21.45 Riiassa. MTV Urheilu seuraa Susijengin ensimmäistä pudotuspelikamppailua hetki hetkeltä tässä artikkelissa.

Suomi sijoittui EM-kisojen alkulohkossaan kolmanneksi, kun viimeisessä lohkopelissä hallitseva maailmanmestari Saksa murjoi Susijengin luvuin 91–61. Serbia oli puolestaan A-lohkon kakkonen ja kärsi ainoan tappionsa lohkovoittaja Turkille.

Suomella on edessään jäätävän kova haaste, kun vastaan asettuu kolmesti NBA:n arvokkaimmaksi pelaajaksi valittu Nikola Jokic.

211-senttistä ja 130-kiloista serbialaistähteä pidetään maailman parhaana pelaajana, eivätkä hänen esityksensä meneillään olevissa EM-kisoissa ole jättäneet ketään kylmäksi. Jokic on pussittanut 25,6 pistettä per ottelu. Markkasen pistekeskiarvo on kisojen kolmanneksi suurin, 25,4.

Seuranta

21.43: Ottelu on valmis alkamaan. Suomen avausviisikon muodostavat Little, Jantunen, Valtonen, Markkanen ja Grandison.

7:23 Tulosruutu: Näin Susijengi on valmistautunut pimentämään Nikola Jokicin EM-neljännesvälierässä.

21.38: Pelaajat ovat saapuneet kentälle. On kansallishymnien aika!

21.35: Kymmenen minuuttia ottelun alkuun! Päävalmentaja Tuovi vihjasi Ruudun tv-haastattelussa, että avauskokoonpanoon olisi luvassa muutoksia. Suomi aloitti Saksaa vastaan viisikolla Salin, Markkanen, Valtonen, Jantunen ja Maxhuni.

21.30: Serbian kannattajat huutelivat törkeyksiä edellisessä ottelussaan Turkkia vastaan. Huudot koskivat suoraan Suomen takamies Edon Maxhunin toista kotimaata. Maxhuni itse kertoi ottelun alla MTV Urheilulle, miten hän aikoo suhtautua mahdollisiin huutoihin lauantai-illan ottelussa.

21.05: Riian kotiyleisö joutui pettymään Suomen ottelun alla, kun Liettua pudotti Latvian EM-kisoista lukemin 88–79. Aiemmissa otteluissa Turkki päihitti Ruotsin 85–79 ja Saksa murjoi Portugalin luvuin 85–58.

20.50: Täällä Riika! Lopullinen vahvistus Susijengin kokoonpanosta: edellisestä ottelusta "varotoimenpiteenä" sivussa ollut Miikka Muurinen on kentällä lämmittelemässä muiden mukana.

Sen sijaan tämä ei ole Suomelle hyvä uutinen: Serbian avainpelaaja, takamies Aleksa Avramovic on niin ikään ottamassa alkulämpöä. Joukkueen sieluna ja loistavana puolustajana tunnettu Avramovic ei kantapäävamman takia pelannut lainkaan toisella puoliajalla alkulohkon päätösottelussa Turkkia vastaan. – Kasperi Kunnas, Riika

20.40: Viidessä lohkovaiheen ottelussa Serbian hyökkäyspelaaminen oli tehokkaampaa kuin Suomen. Serbia heitti sisään yli 52 prosentin tarkkuudella, kun taas Suomi 43 prosentin tarkkuudella. Suomen puolustuspelaamisen onnistuminen osoittautunee kuitenkin ratkaisivammaksi tekijäksi neljännesvälieräkamppailun kannalta.

20.35: Susijengi lähtee Serbian kimppuun tervein jaloin, kun Suomen nuori tähtipelaaja Miikka Muurinen palannee Susijengin kokoonpanoon. Muurinen oli sivussa viimeisestä lohkopelistä Saksaa vastaan.

20.30: Tervetuloa MTV Urheilun mukaan seuraamaan Susijengin EM-kisojen ensimmäistä pudotuspeliottelua Serbiaa vastaan.

Suomi lähtee maailmanlistalla toisena majailevan Serbian kimppuun selvästä altavastaajan asemasta. Maat ovat ottaneet mittaa toisistaan yhdeksän kertaa historian saatossa ja Serbia on voittanut otteluista kahdeksan. Edellisessä kohtaamisessa Serbia voitti Suomen 105–95 helmikuun EM-karsintaottelussa Espoon Metro Areenassa ilman Nikola Jokicia.

Suomen ainut voitto Serbiasta tuli vuonna 2008. Silloin Suomi oli Vantaalla pelatussa EM-karsintapelissä parempi lukemin 80–77.