Sasu Salin oli 19-vuotias ja juuri aloittanut ensimmäisen ammattilaiskautensa Slovenian Ljubljanassa, kun hänen joukkueeseensa Union Olimpijaan saapui lokakuussa 2010 lainasopimuksella 217-senttinen georgialainen keskushyökkääjä.

Se oli Salinin ensimmäinen kohtaaminen Giorgi Shermadinin kanssa.

– Meille tuli lainalle sellainen pitkä kuikelo, joka näytti Quasimodolta ja oli vähän aran oloinen, kuin peura ajovaloissa. Jo ensimmäisenä vuonna hänellä oli vaimo mukana, vaikka oli silloin vasta 21. Hyvin tultiin juttuun, Salin muistaa.

Quasimodo on kirjailija Victor Hugon romaanihahmo, kyttyräselkäinen kirkonkellonsoittaja.

Shermadini ja Georgian koripallomaajoukkue kohtaavat Suomen ja Salinin EM-kisojen puolivälierässä Riiassa tänään kello 17.

Monta kautta yhdessä

3:10 Tällainen on Susijengin vastustaja Georgia.

Myöhemmin Salin ja Shermadini pelasivat kaksi vuotta joukkuekavereina Espanjan Malagassa, mistä kumpikin siirtyi 2019 Teneriffalle. Siellä Salin ja Shermadini pelasivat yhdessä viisi kautta.

– Hän on tosi varautunut alkuun, mutta nauttii jengin kanssa yhdessä olemisesta. Hän on laurimainen, mutta vielä arempi.

Salin kutsui Shermadinia Quasimodoksi, ja pitkän georgialaisen ulkonäkö on innostanut muitakin vertauksiin. Salin kertoo, miten vastustaja vertasi Shermadinia kentällä Smurffit-sarjan Velhoon.

– Siltä meni hermo, mutta nykyään hän pystyy jo nauramaan näille jutuille, Salin kertoo.

Kapteenin mukaan Suomen joukkueen itseluottamus on korkealla EM-puolivälierän alla.

– Onnistumiset ruokkivat itseluottamusta. Se masentava Saksa-peli kyllä näkyi joukkueesta. Toisaalta meillä oli (Serbiaa vastaan) hällä väliä -meininki, ettei meillä ole hävittävää.