MTV seuraa: Silja Kosonen etenemässä jatkokierroksille MM-finaalissa – Krista Tervolta vaaditaan parannusta

Kierros 1: Kisa on käynnissä! Azerbaidzhanin Hanna Skydan avaa vaatimattomalla reilun 65 metrin kaarella. Italian Sara Fantini heittää 71,45. Seuraavaksi on Kososen vuoro.

Kello 21.30: Kosonen heittää kisassa kolmantena ja Tervo viidentenä. Suomalaisten välissä on finaaliryhmän kauden kovimman tilastonoteerauksen tehnyt Yhdysvaltain Brooke Andersen, joka on heittänyt tällä kaudella ennätyksensä ja maailman kärkituloksen 79,02. Tervo on maailmanlistalla kymmenentenä ja Kosonen sijalla 23.