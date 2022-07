Valmistavan leirin tulokset lupailevat hyvää, nähdäänkö MM-kisoissa heti hieno suomalaistemppu? – "En tarkkoja metrejä paljasta"

Tervo ja Kosonen ovat tällä kaudella olleet kumpikin hyvässä heittovireessä. Kumpikin heittäjä on viskonut moukarinsa tällä kaudella useamman kerran yli 70 metrin. MM-kisoihin valmistavan leirin suoritukset lupaavat hyvää MM-kisoja ajatellen.

– En ihan tarkkoja metrejä paljasta, mutta sanotaan näin, että valmistavalla leirillä on ainakin hyvin lentänyt moukari. Kaikki on valmentajan kanssa tehty sen eteen, että täällä lentäisi kauas, 19-vuotias Kosonen kertoo MTV Urheilulle.

Suomen moukarinaiset nähdään MM-karsintaringissä jo kisojen avauspäivänä perjantaina. Sekä Tervon että Kososen tähtäin on asetettu tiukasti finaalipaikkaan.

– Haluaisin finaaliin päästä. Se oli jo viime vuonna Tokiossa lähellä. Uskon, että se on hyvällä onnistumisella mahdollista, Kosonen summaa.

– Uskon, että pystyn pääsemään finaaliin ja siellä on sitten kaikki auki. Paljon heittäjiä on heittänyt samojen metrien sisälle, joten finaalissa olisi kaikki auki, Tervo sanoo.

– Se on siistiä, että meillä on täysi kolmikko. Meidän lajissa on aina ollut hyvä yhteishenki. Se hetki, kun kuuli Suvinkin pääsevän kisoihin – aikamoiset tuuletukset kyllä tuli, Tervo naurahtaa.