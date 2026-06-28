Pori ja porilaisuus voi herättää suomalaissa monenlaisia mielipiteitä. Mikä Porissa sitten vihastuttaa? MTV Uutiset selvitti tätä tunnetuilta porilaisilta SuomiAreenassa.
Porilaiset julkisuuden henkilöt uutisankkuri Kirsi Alm-Siira, poliitikko Krista Kiuru ja hyvinvointivalmentajapari Aki Manninen ja Rita Niemi-Manninen avasivat MTV Uutisille, mikä saa jotkut vihaamaan Poria.
Suurin osa heistä uskoi mahdollisen vihan liittyvän porilaisten suorasanaisuuteen.
– Porilaisia ei oikein ymmärretä. Porilaiset ovat hitaasti lämpeneviä ja kuitenkin aika suoria. Me sanomme asiat pikkuisen negatiivisesti.
– Kun toiset kysyvät, mitä kuuluu, niin porilainen sanoo, että vieläk sääki elät, kuvailee Niemi-Manninen.
Pori on tunnettu myös omaperäisestä murteestaan. Mikä on porilaisten tähtien suosikki porilainen sana? Katso vastaus yllä olevalta videolta.