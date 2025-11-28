Ohuttakin ohuempi voileipä vei kanadalaisen kokin ennätystenkirjan sivuille.
"Six Pack Chefinä" tunnettu kanadalainen suosikkikokki Wallace Wong pääsi ennätystenkirjaan maailman ohuimman voileivän ansiosta.
Ennätyksen suorittamista tarkkaillut tuomari Joanne Brent ohjeisti, että voileivässä tuli olla ainakin kaksi täytettä ja niitä piti käyttää suhteellisesti.
Voileipä ei myöskään saanut olla 10 millimetriä paksumpi aiemman ennätyksen rikkomiseksi.
Videolla Wongin taiteilema ohuttakin ohuempi voileipä. Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
Wong käytti voileipänä japanilaista maitoleipää eli shokupania.
– Suosin sitä, koska se on maukasta. Olen kokki, joten sen pitää maistua hyvältä, hän kertoo Guinnessin ennätystenkirjalle.
Vaikeinta onnistumisessa oli Wongin mukaan leivän viipalointi. Leivän lisäksi Wong viipaloi mahdollisimman ohuita tomaatti- ja kurkkuviipaleita leipäänsä.