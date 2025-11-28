Videolla Wongin taiteilema ohuttakin ohuempi voileipä. Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Kyseessä ei suinkaan ole miehen ainoa saavutus. Samana päivänä Wong rikkoi myös useita muita ennätyksiä. Hän fileoi ennätysajassa 900 gramman kalan ja pilkkoi eniten kesäkurpitsaa ja herkkusieniä puolessa minuutissa niin side silmillään kuin ilman sidettäkin.