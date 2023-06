Moni suomalainen harrastaa seksiä vain muutaman kerran vuodessa tai harvemmin – seksuaaliterapeutti: "Huolestuttava suunta"

Seksikertojen määrällä ei ole merkitystä, jos se on itselle ja mahdolliselle kumppanille riittävä määrä.

– Tarve läheisyyteen ja seksiin on yksilöllistä. Jos seksin määrä kumppanisuhteessa on molemmille riittävällä tasolla, asia ei ole ongelmallinen. Mikäli tarpeet seksiin ja läheisyyteen eivät kohtaa, on syytä nostaa kissa pöydälle ja pohtia yhdessä suuntaviivoja asian ratkaisemiseksi, kertoo Kaalimadon seksuaaliterapeutti Annukka Lavikainen tiedotteessa.