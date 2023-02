Miksi nainen ei saa orgasmia kumppaninsa kanssa? Seksiasiantuntija tyrmää syyllisyyspelin ja muistuttaa kommunikaatiosta: "Monilla miehillä ei ole aavistustakaan..."

Termillä orgasm gap eli "orgasmikuilu" viitataan ilmiöön, jossa orgasmit jakautuvat hyvinkin epätasaisesti heteromiesten ja -naisten kesken. Eräässä tutkimuksessa havaittiin esimerkiksi, että siinä missä 95 prosenttia heteromiehistä sai orgasmin liki jokaisella seksikerralla, vain 65 prosenttia heteronaisista voi sanoa samaa.

Toisen tutkimuksen mukaan naiselta orgasmiin pääseminen vei keskimäärin 13 minuuttia ja 25 sekuntia, kun miehiltä se sujuu paljon nopeammin. Ihmisen seksuaalisuuteen erikoistunut sosiaalipsykologi Justin Lehmiller kertoo sivuillaan tutkimuksista, joiden mukaan miehillä laukeaminen onnistuu yleensä 5–6 minuutissa.

Seksiasiantuntija Tracey Cox kirjoittaa puolestaan Daily Mailin artikkelissaan, että niistä naisista, jotka onnistuvat saamaan orgasmin itsekseen, iso osa ei kuitenkaan onnistu kipuamaan hekuman huipulle kumppaninsa kanssa. Mutta miksi?

– Monilla miehillä ei ole aavistustakaan siitä, että naiset tarvitsevat klitoriksen stimulaatiota orgasmin saadakseen, ja lankeavat edelleen samoihin, vanhoihin myytteihin (eli että naiset saavat orgasmin helpommin yhdynnässä). Yleensä kyseessä on kommunikaation puute siitä, mitä naiset todella tarvitsevat, Cox pohtii.

Paine ja häpeä vaikeuttavat orgasmin saamista.

– Naiset häpeävät, kun eivät saa orgasmia yhdellä nuolaisulla tai lantion työnnöllä. Miehet tuntevat itsensä riittämättömiksi ja epäonnistujiksi, jos he eivät "saa" naista laukeamaan. Kaikki tämä lisää naisten painetta täyttää odotukset.

Cox muistuttaa, että orgasmitta jääminen ei ole kenenkään vika. On hyvä muistaa, että kyse ei ole niinkään siitä, että naisten on vaikeampi saada orgasmia, vaan siitä, että he yksinkertaisesti tarvitsevat tiettyjä asioita sen mahdollistamiseksi – lähinnä klitoriksen stimulaatiota ja ihan tutkitustikin.

– Miehet eivät syntyjään tiedä, kuinka saada nainen kliimaksiin, vaan jotta orgasmin voi saada, se vaatii kokemusta ja rehellistä kommunikaatiota teidän kummankin välillä. Syyllisyyspelin pelaaminen ei johda mihinkään, mutta vibraattorin ottaminen mukaan petiin kanssanne yleensä johtaa, Cox toteaa.

Coxin mukaan tarjolla onkin paljon käytännön ohjeistusta orgasmikuilun pienentämiseksi, mutta ei paljonkaan tietoa siitä, miten se vaikuttaa henkisesti. Niinpä asiantuntija kysyi niin miehiltä kuin naisiltakin ajatuksia siitä, miltä tuntuu, kun orgasmi kumppanin kanssa ei onnistukaan.

Näin miehet kokevat tilanteen

Michael, 41: "Olin shokissa ja todella loukkaantunut"

Kuusi vuotta naimisissa ollut Michael, 41, kertoo Coxin artikkelissa uskoneensa, että hänellä ja hänen puolisollaan oli mahtavaa seksiä. Kahdeksan kuukauden jälkeen puoliso kuitenkin tunnusti kärsivänsä orgasmivaikeuksista, ja kävi ilmi, että hän oli siihen asti teeskennellyt orgasminsa.

– Olin shokissa ja todella loukkaantunut. Kaikki harrastamamme seksi tuntui valheelta.

Michael ei kyennyt ymmärtämään, miksei vaimo ollut aiemmin ottanut ongelmaa puheeksi.

– Olen älykäs ja hyvin tietoinen siitä, että suurin osa naisista tarvitsee klitoriksen stimulaatiota saadakseen orgasmin. Varmistin aina, että esileikkiä oli paljon, ja annoin aina suuseksiä – enkä vain lyhyttä aikaa.

Tunnustus tulikin yllätyksenä, ja mies myöntää, ettei reagoinut kovin hyvin. Suuttumiseen syy ei kuitenkaan ollut vaimon kyvyttömyys saada orgasmia, vaan tiedon panttaaminen.

Lopulta pari keskusteli asiasta lisää, ja Michael sai tietää vaimonsa kykenemään orgasmiin itsekseen seksilelun kanssa, mutta yhdyntä, suuseksi tai sormileikit eivät tuoneet samaa lopputulosta. Michael halusi alkaa kokeilla erilaisia tekniikoita, mutta mikään ei auttanut.

Mies ymmärtää, että pelissä on kaiken paineen myötä myös psykologisia ongelmia. Tämä on vaikuttanut myös seksin laatuun. Seksistä on kadonnut ilo. Ennen suuseksin antamisesta nauttinut mies kokee toimintansa nyt vain riittämättömänä.

– Olen jännittynyt ja epätoivoisesti yritän vain lukea hänen kehonkieltään nähdäkseni, miten pärjään.

Michael ei voi olla kokematta, että tekee itse jotain väärin tai hänen tekniikkansa on väärä.

– Murehdin, että hän puhuu minusta kavereilleen, ja he kaikki tietävät, mikä epäonnistuja olen sängyssä.

Miehen on seksin jälkeen vaikea olla kysymättä kumppaniltaan, saiko hän orgasmin, onko orgasmitta jääminen ok ja onko se miehen vika.

– Tunnen, kuinka hän pyörittelee silmiään pimeydessä ja ärsyyntyy joutuessaan käymään rituaalin läpi joka kerta. Mutta en siltikään pysty estämään itseäni.

Michael myös miettii, haaveileeko vaimo yhteydenotosta entiseen kumppaniin.

– Hän kertoi minulle [suhteen] alussa seksisuhteesta mieheen, jonka kanssa hän sai parhaat orgasmit. Oletan hänen nyt katuvan katkerasti, että hän kertoi minulle. Mielikuvat hänestä ja miehestä ovat eläneet päässäni siitä lähtien.

Tom, 32: "Pystyn helposti näkemään eron oikeassa orgasmissa ja teeskennellyssä..."

Coxin haastattelema 32-vuotias Tom on sinkku ja pitää itseään hyvänä rakastajana. Tom kertoo ottavansa itseensä, jos hän ei saa tuotettua naiselle orgasmia. Hän myöntää, että kyse on hieman egostakin, mutta myös siitä, että hän toivoo naisella olevan sängyssä yhtä mukavaa kuin itsellään.

– Seksi on niin paljon parempaa, jos molemmat saavat orgasmit.

Tom kokee tuntevansa olonsa hyväksi, kun niin tapahtuu. Vastaavasti olo on kurja, jos kumppani ei saa orgasmia.

– Lisäksi tunnen aina oloni epämukavaksi, jos on selvää, ettei hän ole saanut. En tiedä, mitä sanoa tai miten reagoida, kun seksi on ohi. Se on kiusallista.

Tomin mielestä useimmat naiset saavat orgasmin helposti.

– Olette yhdynnässä ja minuuteissa hän päästelee ääniä kuin menettäisi kontrollin. Rakastan sellaista seksiä, kun minun ei tarvitse pidätellä, vaan voin vain antaa mennä.

Moni nainen saattaa pyöräytellä silmiään Tomin ajatuksille, ja miehen näkemys onkin haastettu. Mies uskoo itse silti olevansa oikeassa.

– Yksi tyttöystävä kertoi minulle, että se on puppua ja liki kukaan nainen ei saa yhdynnässä, mutta minulla on ollut paljon kokemusta, ja hän on väärässä. Pystyn helposti näkemään eron oikeassa orgasmissa ja teeskennellyssä, ja sanoisin, että ainakin 70 prosenttia naisista saa orgasmin tuolla tavoin.

Lue myös seksuaaliterapeutti Annukka Lavikaisen mielipide siitä, kuinka hyvin mies itse asiassa voi tunnistaa naisen teeskentelyn.

Jos yhdyntä ei tuota tulosta, Tom kertoo antavansa suuseksiä.

– En tiedä, olenko vain todella hyvä siinä, mutta tuntuu, että siinäkin kestää vain muutaman minuutin ennen kuin saan tuloksia aikaan, Tom kehuu.

Tom kertoo olleensa vain muutamassa pitkässä parisuhteessa ja kokee, että juuri ne olivat niitä, joissa seksin kanssa oli ongelmia.

– Erityisesti yksi existäni oli erityisen vaativa siitä, mitä hän tarvitsi ennen kuin kykeni saada orgasmin. Pomotteleva myös. Tuntui kuin minua määräiltiin, eikä se ollut hauskaa. Kyse oli vain hänestä, enkä voinut rentoutua ja nauttia itse.

Toinen exä puolestaan turvautui seksin jälkeen vibraattoriin.

– En ole koskaan täysin ymmärtänyt, miksi naiset tarvitsevat vibraattoria, jos heillä on oikea mies sängyssään.

Tom kertoo tietävänsä, ettei ole täydellinen, mutta uskoisi suurimman osan naisista antavan hänelle huippupisteet sänkypuuhista.

Tätä mieltä ovat naiset

Mutta mitä ajattelevatkaan naiset? Esimerkiksi seksikolumnisti Nadia Bokody on aiemmin tyrmännyt juurikin sellaisten miesten sänkytaidot, jotka eivät juuri ole olleet pitkissä parisuhteissa. Kenties Tominkin olisi kannattanut kuunnella exäänsä, sillä Bokodyn mukaan rehellinen, aito palaute tulee nimenomaan tyttöystäviltä, ei yhden illan jutuilta. Bokody järkeilee, ettei yhden illan juttujen tarvitse olla rehellisiä.

– Naiset eivät kerro yhden illan jutuille, kun tietty asento ei toimi tai tarjoa palautetta siitä, miksi se outo juttu, minkä teit klitorikselle, ei saa ketään laukeamaan. Jos joskus, niin teeskentelemme orgasmimme ja nautintomme todennäköisimmin, kun olemme sängyssä miehen kanssa, jonka olemme juuri tavanneet, Nadia on kirjoittanut kolumnissaan.

Liz, 31: "Aina kun joku nainen teeskentelee, hän pilaa minun mahdollisuuteni..."

Coxin haastattelema 31-vuotias Liz kertoo aina olleensa seksuaalisesti avoin ja osaanneensa kertoa, mitä tarvitsee sängyssä.

– Useimmilla miehillä ei ole ongelmaa sen suhteen – mutta kaikki tuntuvat yllättyvän siitä, että tarvitsen stimulaatiota niin pitkään kuin tarvitsen (puolisen tuntia). En kuitenkaan ole poikkeuksellinen – kaikki tyttökaverini kertovat tarvitsevansa suunnilleen saman verran aikaa kiihottuakseen ja saadakseen orgasmin.

Liz on kuitenkin sitä mieltä, että naisten tulee ottaa osavastuu orgasmikuilun kaventamisesta. Nainen paheksuu orgasmien teeskentelyä – etenkin silloin, kun se tapahtuu liian pian seksin aloittamisen jälkeen.

– Niin monet naiset eivät ole rehellisiä miehille siitä, mikä tuo naiselle orgasmin. Naiset eivät vain teeskentele, he teeskentelevät jo muutaman minuutin stimulaation jälkeen. Ymmärrän, miksi miehet luulevat, että tarvitaan vain viisi minuuttia suuseksiä, jotta nainen saa kliimaksin. Tai miksi he luulevat, että naiset saavat orgasmin yhdynnässä. Jos kaikki naiset, joiden kanssa he harrastavat seksiä, esittävät saavansa, tietysti he uskovat!

Lizin mukaan naiset ovat syyllisiä myyttien ylläpitämisen, ja sen takia muutosta ei ole näkyvissä.

– Aina kun joku nainen teeskentelee sen viiden minuutin jälkeen, hän pilaa minun mahdollisuuteni oikeaan orgasmiin kumppanin kanssa, Liz täräyttää.

Naisen mukaan on kiinnostavaa, kuinka miehet reagoivat, kun nainen ei käyttäydykään samalla tavalla kuin entiset seksikumppanit.

– Useimmat lopettavat ja katsovat ja kysyvät, tekevätkö he kaiken oikein. Jos sanoo kyllä, mutta sitä voisi tehdä pidempään, he tottelevat, mutta jotkut miehet lopettavat, kun ovat saaneet tarpeekseen, eivätkä silloin, kun itse olen.

Yksi haluaa aina, toinen ei koskaan. Pitääkö erilaisten seksihalujen vuoksi erota?



Jotkut miehet teeskentelevät uskovansa, että nainen on saanut yhdyntäorgasmin, vaikka tyytyvät oikeasti vain omaan orgasmiinsa.

– Mitä vanhempi mies on, sitä realistisempi hän on naisten orgasmeista.

Samaan tapaan kuin seksikolumnisti Nadia Bokody, Liz arvelee sen johtuvan siitä, että vanhempana mies on jo ollut muutamassa pitkässä parisuhteessa ja oppinut kommunikoimaan ja ymmärtämään, kuinka naisen keho toimii.

Jotkut miehet näkevät tilanteen haasteena, eivätkä halua luovuttaa. Aina pitkä yritys ei tuota tulosta, sillä keho turtuu ja Liz menettää kiinnostuksensa.

– Jos en saa tietyssä ajassa orgasmia, sitä ei tapahdu, Liz selittää.

Carmen, 23: "Teeskentelen rauhoittaakseni häntä"

Carmen, 23, on seurustellut poikaystävänsä kanssa kahden vuoden ajan. Hän kertoo, ettei orgasmin kanssa ole vaikeuksia itsetyydytyksen aikana, mutta esimerkiksi suuseksin aikana hänen on vaikea rentoutua.

Carmen kertoi poikaystävälleen jo suhteen alussa, että orgasmi kumppanin kanssa tuntuu hänelle vaikealta.

– Toivon, etten olisi, ja olisin vain teeskennellyt – hän on hössöttänyt siitä aivan liikaa.

Carmenin mielestä seksissä ei ole kyse vain orgasmeista, vaan myös yhteydestä ja läheisyydestä.

– Pidän siitä, että voin tuottaa hänelle nautintoa ja pidän nähdessäni hänen saavan orgasmin – ei se tee minua mustasukkaiseksi tai ärsyyntyneeksi, että hän saa ja minä en. Tiedän, että voin antaa itselleni orgasmin myöhemmin: tarvitsen vain yksityisyyttä ja seksilelun.

Carmen myöntää teeskentelevänsä joskus.

– Tiedän, ettei niin kuuluisi tehdä, mutta teeskentelen vain rauhoittaakseni häntä. Hän kyselee minulta jatkuvasti jälkeenpäin, jos en tee niin. Hän on ylikoulutettu naisvartalosta ja joskus tuntuu kuin hän kouluttaisi minua siitä, kuinka minun oman vartaloni kuuluisi toimia. Hän on ottanut minun orgasmistani harrastusprojektinsa, ja rehellisesti sanoen, se on tehnyt tilanteen pahemmaksi, ei paremmaksi.

Mies saattaa esimerkiksi jatkaa yritystä tunninkin.

– Kerroin hänelle, etten oikeastaan pidä suuseksistä, mutta se ei estä häntä antamasta sitä.

Mies on myös yrittänyt seksilelua apunaan, ja Carmen kokee, että voisikin saada sen avulla orgasmin miehenkin kanssa. Hän kuitenkin pelkää, mikä olisi miehen reaktio, kun hän näkisi, kuinka helppoa orgasmin saaminen lelun kanssa on.

– On vain helpompaa odottaa, että hän lähtee töihin seuraavana päivänä ja käyttää vibraattoria itsekseni, kun kukaan ei ole tuottamassa paineita.

Kyselytutkimus paljastaa ristiriidan

Pettämissivusto Ashley Madisonin kyselytutkimuksen mukaan jopa 49 prosenttia miehistä kertoo saaneensa merkittävimmän seksiopetuksensa pornon parista. Lisäksi 62 prosenttia miehistä kertoi saamansa seksiopetuksen olleen hyödyksi tosielämän seksikokemuksissa. Kyselyyn vastasi yli 2 200 sivuston jäsentä.

Tässäpä miettimisen aihetta: kyselytutkimuksen mukaan 43 prosenttia miehistä on siinä uskossa, että kumppani saa orgasmin jokaisella seksikerralla, mutta vain 18 prosenttia naisista allekirjoitti tämän.

Olemme kertoneet Kaalimato.comin toteuttamasta kyselytutkimuksesta, jonka mukaan 23 prosenttia suomalaisista on tyytymätön seksinsä laatuun. Naisille merkittävin seksielämää latistava tekijä oli intohimon puute. Puutteellinen esileikki oli naisille toiseksi merkittävin tekijä.

Juttu on uusinta lokakuulta 2021.

