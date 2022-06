Oletko tyytymätön makuuhuoneessa? Huomioi nämä asiat – "Voi nostaa seksielämän uudelle tasolle"

Oletko tyytyväinen seksielämääsi? Kaalimato.com teetti keväällä 2022 kyselytutkimuksen, joka paljastaa, että 48 prosenttia suomalaisista on seksielämäänsä vähintään melko tyytyväinen. 18–24-vuotiaiden parissa tyytyväisyys on suurinta. Tutkimukseen vastasi 1000 iältään 18–70-vuotiasta suomalaista.

Tutkimustulokset paljastavat myös, että verrattuna vuoden takaiseen tyytyväisyys seksielämään on lisääntynyt erityisesti ikäryhmässä 25–34-vuotiaat. He myös masturboivat kaikista ikäluokista eniten.

Määrä, laatu vai tunneyhteys: Mikä seksissä on tärkeintä sinulle?

Tyytyväisyys seksielämään ei riipu mistään yhdestä tekijästä ja tarkoittaa eri ihmisille eri asioita. Siinä missä toinen arvostaa eniten seksissä määrää, toiselle tärkeintä on laatu. Monelle tärkeintä on seksin aikana koettu tunneyhteys kumppaniin. Lavikaisen mukaan tyytyväisyyttä tukee kumppanilta saatu positiivinen palaute sekä tunne siitä, että on hyväksytty omana itsenään, juuri sellaisena kuin on.