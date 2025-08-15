Aikooko kumppanisi tehdä "Banksyt"? Karu ilmiö suhteissa – "Osoittaa totaalista tunnetason kypsyyden puutetta"

"Banksyjen" tekeminen tarkoittaa eroaikeiden pitämistä salassa, vaikka ne ovat itselle jo täysin selviä.
Monet ikävät viraali-ilmiöt, kuten ghostaaminen, liittyvät deittailuun. Mutta entä, jos ikävä yhtäkkinen katoaminen tapahtuu parisuhteessa?
Ilmiölle on lanseerattu termi: "Banksyjen" tekeminen, englanniksi siis "Banksying", kertoo Today.
"Banksyjen" tekijälle suhde on jo ohi
Nimi viittaa kuuluisaan katutaiteilija Banksyyn, jonka identiteetti on säilynyt salassa vuosikausia, koska hän ilmaantuu yllättäen ja sitten katoaa paikalta jälkiä jättämättä.
Kuvassa versio eräästä Banksyn tunnetusta työstä, "Girl with Balloon".Shutterstock
"Banksyja" suunnitteleva kumppani on henkisesti jo päättänyt suhteen, mutta väittää edelleen kaiken olevan hyvin. Yleensä taustalla on halu välttää konfliktia.
"Banksyjen" tekijä voi ajatella säästävänsä kumppaninsa tuskalta, mutta tosiasiassa hän aiheuttaa enemmän kipua toiminnallaan. Vaikka kumppani epäilisi jonkin olevan vialla, eroa suunnitteleva vakuuttelee kaiken olevan kunnossa.
Eron lopulta tullessa "banksaaja" on jo varautunut tilanteeseen, mutta toiselle ero tulee täytenä yllätyksenä, kuvaa USA Today.
"Banksyt" eivät toki ole uusi asia – tavalle on vain nyt kehitetty nimi.
"Banksyjen" tekeminen on tunnetasolla keskenkasvuista
Deittivalmentaja Amy Chan kuvasi "Banksyja" esimerkiksi nettideittailun kautta syntyneen huonon suhde-etiketin ilmentymäksi.
– Suhteesta vetäytyvä henkilö saa prosessoida eron omilla ehdoillaan ennen kuin vain antaa asian tiedoksi toiselle, joka päätyy totaaliseen sokkiin sen vuoksi. Se on itsekästä ja osoittaa totaalista tunnetason kypsyyden puutetta, Chan napautti USA Todaylle.
Chan in mukaan "Banksyt" ovat jopa ghostaamista ikävämpi tapa, koska ghostaamisen kokeneelle on ainakin selvää, että toinen henkilö on poistunut suhteesta.
Terapeuttina toimina Michelle Smith kertoi Todaylle kohtaavansa ilmiötä asiakkaidensa keskuudessa. Mukana on myös potilaita, jotka ovat itse päättäneet tehdä "Banksyt".
Eräs potilas kertoi Smithille, että on jo hyvän aikaa tiennyt suhteen olevan lopussa, ja ero oli lopulta "helpotus".
– On erittäin hankalaa olla haavoittuvainen. Se kuitenkin on elintärkeää terveelle parisuhteelle, Smith muistuttaa.
Usein suhteesta puuttuu terve kommunikaatio, ja kiintymistyyli on välttelevä.
– Se ei ole pahantahtoista, mutta tunnetasolla [tällainen käytös on] keskenkasvuista.
