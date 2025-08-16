Ensitreffeillä-vodcast: Miralle, 42, seksipositiivisuus on suhteessa tärkeää – "Tulkitaan siten, että olen helppo nainen"

Sinkkunainen Mira, 42, kertoo Ensitreffeillä-vodcastissa olevansa avoimen seksipositiivinen nainen, joka kaipaa rinnalleen seksuaalisesti avointa kumppania.

Yksin elävä Mira Hahl, 42, Tampereelta kaipaa parisuhdetta, josta löytyy seikkailuhenkisyyttä seksuaalisuuden saralla.

Mira kertoo omissa deittiprofiileissaan avoimesti siitä, että hän hakee kumppania, joka on kokeilunhaluinen myös seksuaalisesti.

Tämä ymmärretään helposti väärin, sillä pelkkiä seksisuhteita Mira ei hae.

– Seksuaalisuus on minulle tärkeää, mutta en mene se edellä parisuhteeseen. Tämä aihe tulkitaan helposti siten, että olen helppo nainen ja haluan vain harrastaa seksiä, Mira kertoo MTV:n Ensitreffeillä deittiviidakossa -vodcastissa.

Mira kertoo, että etenkin naisten seksuaalisuuden ympärillä on edelleen valtavasti tabuja, eikä niistä hänen mukaansa puhuta riittävän avoimesti.

Mira hakee ensisijaisesti primäärisuhdetta, ja hän haluaa seikkailla ennen kaikkea kumppaninsa kanssa. Avointa suhdetta hän ei ole sulkenut pois.

Tavallinen perusarki ei ole Miraa varten, eikä hän halua välttämättä asua miehen kanssa yhteisessä asunnossa.

– En ole rutiini-ihminen. Kun luen niitä deitti-ilmoituksia, missä on ne kesämökit, avioliitot, hitaat aamut ja sunnuntairutiinit, jotka toistuvat aina ja lisäksi vielä, että "leffaa sohvan nurkassa", niin se ei ole minua varten, Mira napauttaa.

Mira kutsuu itseään meneväksi "superpalloksi", joka innostuu helposti kaikesta. Samankaltainen superpallo ei välttämättä ole Miran mielestä paras match, vaan rauhallisempikin henkilö sopisi rinnalle, mikäli tämä on kuitenkin innostuja.

Syvällisyyttä ja aitoja keskusteluja kumppaniltaan kaipaava Mira kritisoi deittisovellusten tekstittömiä profiileja, sillä hän ei koe osaavansa lähestyä tämäntyyppisiä henkilöitä lainkaan.

Työt, koulutukset ja harrastukset eivät Miraa kiinnosta, vaan henkilön tarina ja henkilökohtainen kasvu.

