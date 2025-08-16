Menevätkö velat oikeasti puoliksi, voiko erosta kieltäytyä? Lue kaikki avioerosta

Voiko omaisuutta piilottaa avioerossa? Menevätkö velat avioerossa puoliksi? Lue vastaukset!
Tunnetko jo avioeron vaiheet? Kesäjuttusarjassamme juristi ja Lakihelppi-verkkolakitoimiston perustaja Katariina Ruuskanen vastasi yleisiin ja erikoisiin kysymyksiin avioerosta.
Lue nyt kaikki, mitä erosta ja omaisuuden jakamisesta täytyy tietää!
Kaikki avioerosta
- Paljonko avioero maksaa?
- Voiko avioeroa hakea salaa?
- Voiko avioerosta kieltäytyä?
- Voiko omaisuutta piilottaa avioerossa?
- Menevätkö velat avioerossa puoliksi?
- Mistä tiedän, onko minulla avioehto?
- Kumpi saa avioeron jälkeen jäädä omistusasuntoon, entä vuokra-asuntoon?
- Voiko avioehdon kirjoittaa itse, tai vaikka nenäliinaan?
- Muista: Avioero ei päätä oikeutta toisen omaisuuteen
11:00
Mitä kaikkea pitää ottaa huomioon hyvässä erossa? Haastattelussa asianajaja Marja Välilä ja psykoterapeutti Katri Laine.