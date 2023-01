Tutkijat havaitsivat: "Mieslapsi-ilmiö" sammuttaa naisen seksihalut – tästä on kyse

Kotitöiden epätasaisen jakautumisen vaikutuksia on jonkin verran tutkittu, ja tutkimustulokset viittaavat yhteen suuntaan: jos heterosuhteissa kotityöt kaatuvat naisen niskaan, on sillä merkitystä pariskunnan seksielämälle.

Stressi vaikuttaa haluihin

Tutkimukseen osallistuneet naiset kertoivat, kuka heidän taloudessaan tekee tietyt askareet: he itse vai kumppani. Lisäksi he arvioivat, kuinka epäreiluna he pitävät jakoa sekä kuinka paljon he pitävät kumppaniaan riippuvaisena itsestään.