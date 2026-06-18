Sveitsi avasi voittotilinsä, kun se kaatoi Bosnian 4–1. MM-kisojen myöhäisillan ottelussa alkoi tapahtua vasta varsinaisen peliajan viimeisen vartin aikana. Sitten tapahtuikin ja lujaa.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Avauspeleissään tahoillaan tasapeleihin päätyneet maat tahkosivat lähes 75 minuuttia ilman maalia. Sitten nähtiin suorastaan hurja käänne, kun osumia mätettiin pariinkymmeneen minuuttiin peräti viisi.