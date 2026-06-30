Paraguay on pudottanut Saksan jalkapallon miesten MM-turnauksesta. Jatkopaikka kisojen 16 parhaan joukkoon ratkesi rangaistuspotkukilpailussa.
Ottelu venyi jatkoajalle maalein 1–1. Paraguay yllätti jo ensimmäisellä puoliajalla, kun Julio Enciso vei maan johtoon ennen taukoa. Saksan Kai Havertz tasoitti toisen puoliajan alussa.
Jatkoajalla verkkoon osui Saksan Jonathan Tah, mutta maali hylättiin rikkeen vuoksi.
Lopulta Paraguay vei rangaistuspotkukilpailun lukemin 4–3.
Saksa on nelinkertainen maailmanmestari, mutta oli jäänyt alkulohkoihin kaksissa edellisissä MM-kisoissa. Paraguay on vain kerran aiemmin edennyt pudotuspeleihin.