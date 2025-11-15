



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Komeroituneiden verkkoyhteisö tukee toisiaan – "En käynyt vuosiin lääkärissä, koska toivoin kuolevani siihen syöpään" 1:48 Katso video: Komeroitunut Antti on karsinut elämänsä sosiaaliset kontaktit minimiin. Julkaistu 21 minuuttia sitten Valtteri Kykkänen valtteri.kykkanen@mtv.fi Setlementti Tampereen Verkkoon kadonneet -hanke on tarjonnut runsaan vuoden ajan apua sosiaalisesti vetäytyneille ihmisille eli niin sanotuille komeroituneille. Hankekoordinaattorin mukaan häpeän ja pettymyksen tunteet yhdistävät monia yksinäisyyteen vajonneita. ”Minulla on ollut vuosia syövän merkki, mutta en ole käynyt lääkärissä, koska osittain olen toivonut kuolevani siihen. Täältä järjestyneen lyhytterapian avulla sain lähdetyksi ja oli vain jotain hyvälaatuista. Muitakin lääkärikäyntejä saanut tehdyksi, ja liikkunut paljon enemmän. Eli kai jokin elämänhalu on kasvanut ja osittain varmasti hankkeen ansiosta.” ”Loistavia tyyppejä tavannut täällä, joista tiedän, että osa tulee olemaan kuvioissa mukana niin kauan kuin henki pihisee” ”Täällä on sellainen olohuonemainen meininki. Porukka ei ole sekavaa, vaan yksinkertaisesti jumissa komeroituneena” ”Näkisin, että tällainen yhteisö on ajan hermolla siinä miten saavuttaa ihmisiä ja muuttaa sitä, ettei porukka olisi vain numerona tilastoissa” Oheiset kommentit ovat peräisin Verkkoon kadonneet -yhteisön keskustelualustalta Discordista. MTV Uutiset pääsi seuraamaan ryhmän keskustelua lokakuussa. Setlementti Tampereen hankekoordinaattori Ville Manninen listaa hankkeen tavoitteeksi muun muassa sen, että sosiaaliset vetäytyneet pitäisi pystyä tavoittamaan mahdollisimman hyvin. Myös heidän osallistumismahdollisuuksiaan on haluttu lisätä. – Tykkään viljellä sellaista lausetta, että "osallisuus on syrjäytymisen vastakohta". Kun pystyy olemaan osa jotakin ja työskentelemään itselleen merkityksellisten tavoitteiden eteen osana jotain itseään isompaa, niin se on hirmuisen tärkeää ihmiselle, Manninen sanoo. Lue myös:





Keskusteluja peleistä ja muusta

Hankkeessa on tarjolla myös lyhytterapiaa. Keskusteluihin voi osallistua joko chatin kautta tai videon välityksellä. Verkkokeskusteluissa on mukana säännöllisesti noin 50 ihmistä.

Sosiaalisen elämän ongelmien lisäksi keskustelunaiheet voivat sivuta varovasti politiikkaa tai muita ajankohtaisia aiheita. Monella yhteisössä on kiinnostusta esimerkiksi pelejä kohtaan, ja pelinkehittäminen on monella lähellä sydäntä.

– On todella taitavaa porukkaa, jotka osaisivat yksinäänkin tehdä pelin tai säveltää siihen äänimaailman. Siitä itselleen ammatin tekeminen vaatisi kuitenkin sosiaalista vuorovaikutusta ja sellaista "tanssia", mikä ei tule luonnostaan eikä ole oikein askeleita siihen, Ville Manninen sanoo.

Osa komeroituneista on valinnut sosiaalisen eristäytymisen itse, osa on ajautunut siihen pidemmän ajan myötä. Mannisen mukaan moni komeroitunut tunnistaa jonkin tilanteen tai kauden, joka on laukaissut tai sysännyt ihmisen yksinäisyyteen. Yleinen esimerkki on kiusaaminen, joka yhdistää hyvin monia sosiaalisesti vetäytyneitä.

– Häpeä liittyy ilmiöön vahvasti ja toivottomuus tulevaisuudesta. Pettymys siihen, mitä maailmalla oli tarjota, Manninen muotoilee.

Verkkoon kadonneet -hankkeen koordinaattori Ville Manninen on yli vuoden ajan keskustellut sosiaalisesti vetäytyneiden ihmisten kanssa verkossa.MTV

"Ihminen on laumaeläin"

Hankkeen tarkoituksena on antaa ihmiselle työkaluja auttaa itseään. Kyse ei ole niinkään patistelusta, jolla komeroituneita yritettäisiin saada ihmisten ilmoille. Toimintaan mukaan lähteneiltä on kysytty, ovatko he tyytyväisiä tilanteeseensa. Suhtautuminen vaihteli hieman iän mukaan.

– Keskustelujen perusteella sanoisin, että kukaan yli 30-vuotias ei ole sellainen yksinäinen susi, joka haluaa olla siellä komerossa ja on siihen tyytyväinen. Tällä tavalla ajattelevat olivat vähän nuorempia.

– Eräs varttuneempi jäsen sanoi, että hän kuvitteli nuorempana olevansa yksinäinen susi. Mutta kun oli riittävän pitkään ja tehokkaasti puskenut ihmiset pois elämästään ja tajusi jääneensä yksin, niin ymmärsi ihmisen olevan laumaeläin, kertoo Manninen.

Manninen nostaa esimerkkitapaukseksi yhden ryhmän jäsenen, joka ei aluksi juurikaan jutellut muiden kanssa. Sittemmin hän alkoi ottaa uudelleen yhteyttä vanhoihin ystäviinsä yhteyttä eikä häntä ole komeroituneiden ryhmässä näkynyt.

– Eräs toinen kaveri tiivisti puolestaan, että hän aiemmin ajatteli olevansa yksin sen komeroitumisensa kanssa. Se oli kuin osa identiteettiä, mutta myöhemmin hän ymmärsi komeroitumisen olleen vain luonnollinen tapa reagoida kaikkeen. Siinä on mielestäni se ydin eli komeroituminen on jotain mitä teen, eikä jotain mitä olen, Manninen muotoilee.

Tapaamisia myös kasvotusten

Verkkoon kadonneet -hanke on järjestänyt pienimuotoisia tapaamisia myös kasvokkain. Paikalle on saapunut yleensä kourallinen ihmisiä. Esimerkiksi viime kesänä kuuden hengen ryhmä vieraili Korkeasaaressa.

Loppuvuodelle on suunnitteilla hieman isompi kokoontuminen. Ville Manninen sanoo aistivansa jännityksen ihmisestä, varsinkin kun tämä tulee paikalle ensimmäistä kertaa.

– Siitä myös puhutaan etukäteen ja pohditaan, miten se olisi mahdollista. Eräs tapaamisissa usein käynyt tyyppi sanoi, että hänen saamisensa jopa viikoittain pois kotoa on suorastaan ennenkuulumaton juttu.

Komeroitumista on aiemmin käsitelty myös MTV Katsomon Asian ytimessä.doc -dokumentissa.