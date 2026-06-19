Suomen juhannus näyttäytyy tuhansin tavoin. Voit lähettää kuvan tai videon niin suuresta kuin pienestäkin hetkestä.

Juhannus on monelle kesän odotettu kohokohta. Joillekin se merkitsee rauhallista mökkeilyä luonnon keskellä, toisille vauhdikasta festaritunnelmaa ystävien kesken tai kaupungin kesäistä sykettä.

Keräämme lukijoiden juhannustunnelmia eri puolilta Suomea. Miltä juhannus näyttää siellä, missä juuri sinä vietät sitä? Millaisia perinteitä juhannukseesi kuuluu? Entä mitä herkkuja pöydästäsi löytyy?

Lähetä meille kuva tai video omasta juhannuksestasi! Voit jakaa tunnelmat Whatsappissa numeroon 040 578 5504 tai osoitteessa mtvuutiset.fi/lukijankuvat.

Meitä kiinnostaa kaikki juhannukseen liittyvät hetket, niin suuret kuin pienetkin. Kokoamme lukijoiden lähettämistä kuvista ja videoista juhannusjutun.

MTV Uutiset seuraa juhannuksen viettoa tiivisti. Seurannan löydät täältä.