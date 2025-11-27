Venäläiset judokat saavat taas osallistua kansainvälisiin kilpailuihin omien kansallisuustunnustensa kanssa ja oman lippunsa alla, Kansainvälinen judoliitto IJF ilmoitti torstaina. Ukrainan sodan alkamisesta lähtien venäläiset judokat eivät olleet saaneet käyttää maatunnuksiaan, vaan kilpailleet neutraaleina urheilijoina.

Venäjä kiitteli päätöstä.

– Judo on yksi Venäjän suosikkilajeista. Se on tärkeä maallemme, se on presidentillinen urheilulaji, Venäjän urheiluministeri Mihail Degtjarev sanoi viitaten presidentti Vladimir Putinin pitkäaikaiseen judoharrastukseen.

IJF oli jo aiemmin sallinut Valko-Venäjän judokoiden paluun kisoihin maatunnusten kanssa.