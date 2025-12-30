Suomalaisjudoka Luukas Saha aikoo tavoitella olympiamitalia vielä vuoden 2028 Los Angelesin kesäolympialaisissa.

27-vuotias Saha nousi vuonna 2024 suuremman suomalaisyleisön tietoisuuteen, kun hän voitti historian toisena suomalaisjudokana MM-mitalin nappaamalla pronssia. Myöhemmin samana vuonna Saha joutui kuitenkin pettymään Pariisin olympialaisissa jo toisella kierroksella.

Viimeistä silausta vailla oleva vuosi 2025 toi Sahalle uran toisen arvokisamitalin, kun Saha nappasi EM-pronssia 66-kiloisten sarjassa.

Jo vuosia menestystä jahdannut Saha myöntää, että vuoden 2024 MM-mitali oli valtava helpotus kovan uurastuksen keskelle.

– Helpotus on hyvä sana. Siinä on ollut aika paljon tunteita, vuosia ja latausta taustalla. MM-mitali oli kyllä sellainen paineita pudottava asia vahvasti. Siinä vapautui ihan hirveästi tunteita. Sen jälkeen on ihmisenä ja urheilijana aikamoinen kehityspolku käyty läpi, Saha kertoo MTV Urheilulle.

– Kun vertaa tämän vuoden EM-mitaliin, niin siinä oli ihan eri tunteet. Olin paljon itsevarmempi ja se näkyi matsaamisessa. Se oli paljon parempaa kuin vuosi sitten. Sain itsestäni paremmin irti. Samaan aikaan tulos oli eri tuntuinen. Se ei ollut samanlainen vapautuminen, vaan ihan puhdasta iloa ja ylpeyttä, Saha jatkaa viitaten EM-pronssiinsa.

Saha on aina uskonut omaan menestykseensä, mutta vuosien varrella uskokin on ollut välillä koetuksella. Saha ei saavuttanut nuorten tasolla koskaan arvokisamitalia, mikä osaltaan herätti omassa pääkopassa epäilyksiä siitä, onko hänestä arvokisamenestyjäksi aikuisten tasolla.