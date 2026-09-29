Sosiaali- ja terveysministeri pitää oikeuskanslerin ratkaisua analyyttisena ja erittäin hyvin perusteltuna.

Oikeuskansleri antoi tänään ratkaisunsa liittyen sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin (ps.) toimintaan STEA-avustusten kriteereiden linjaamisessa.

Ratkaisu laadittiin, koska oikeuskanslerille oli tehty useita kanteluita Rydmanin menettelystä niin sanottujen STEA-kriteerien, eli terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen myönnettävien valtionavustusten eli STEA-avustusten myöntökriteerien asettamisessa, oikeuskanslerin ratkaisussa todetaan.

Kanteluissa pyydettiin muun muassa selvittämään, toimiko Rydman lainmukaisesti asettaessaan kriteerit.

Oikeuskanslerin mukaan kriteerien muotoilu oli ongelmallinen, ja kriteereistä saattoi saada käsityksen, että tietyntyyppiset järjestöt suljetaan avustusten ulkopuolelle jo ennen hakemusten arviointia.

Oikeuskansleri kiinnitti ratkaisussaan Rydmanin ja sosiaali- ja terveysministeriön huomiota valtionavustuksia koskevan lainsäädännön ja hallinnon oikeusperiaatteiden noudattamiseen.