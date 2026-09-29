Raimo Helmisen luotsaama SaiPa on tehnyt seuraennätyksen SM-liigan alkukaudella.

Liigaviikko niputtaa

SM-liigan puheenaiheet! Uusi jakso katsottavissa maksutta MTV Katsomossa torstaisin ja nyt superkaudella 2026–2027 myös maanantaisin.

SaiPalla on kasassa seitsemästä ottelusta neljää pistettä vaille täydellinen potti, yhteensä 17 pinnaa. Se ei ole jäänyt vielä kertaakaan pisteittä, ainoana seurana JYPin kanssa.

Pisteprosentti 81 on SaiPan seurahistorian paras, jos tarkastellaan seitsemän ottelun jaksoa kauden alusta. Edellinen ennätys (78,6 prosenttia) oli 46 vuoden takaa.

– Hyvin "Raipe" painaa, MTV Urheilun asiantuntija Antti-Jussi Niemi kommentoi Hockey Night Maanantai -ohjelmassa.

Raimo Helmisen luotsaamaan nipun pistepotille löytyy selityksiä tilastoista. SaiPa on ollut liigan paras joukkue niin ylivoimalla (31,8 prosenttia) kuin alivoimalla (96,4). Lisäksi se on päästänyt vähiten osumia (maaliero 22–8).

Maalivahtien Kari Piiroisen ja Gustavs Grigalsin torjuntaprosentit huitelevat 96:n ja 97 prosentin tietämillä.

– Tuo on aika hyvä perusta rakentaa, Niemi totesi viitaten SaiPan erikoistilanteisiin ja maalivahtipeliin.

Niemi tunnustaa, ettei uskonut tällaiseen SaiPan lentoon, kun seurasta lähti kesän aikana 200 tehopistettä, eikä ollut arvionsa kanssa varmastikaan yksin.

Urheilujohtaja Harri Ahon ja päävalmentaja Raimo Helmisen yhteistyö näyttäisi tuottaneen taas tulosta.

– Se on niin selkeätä. Aholla on tavallaan helppo työ, kun hän tietää, millaisia palasia sinne pitää vaihtaa ja löytää. Mietitään nyt vaikka Aarne Intosta ja Mikko Perttua. He olivat Lukossa ja JYPissä aika sivuraiteilla. Nyt kun katsoo tilastoja, niin kyllä homma toimii pikkuisen eri tavalla, Niemi kehuu.

Yllä olevalla videolla lisää analyysiä SaiPasta ja myös JYPistä, jonka alkukausi on ollut huima. Nyt joukkueen ylle tuli kuitenkin synkkiä pilviä Santeri Huovilan vakavan vamman seurauksena.