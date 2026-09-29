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Humanoidirobotti Arska voi työskennellä ravintoloissa | Makuja | MTV Uutiset

Lifestyle Makuja Etusivu Ruokauutiset Reseptit Reseptihaku Huomenta Suomi -reseptit Mikko kokkaa Etusivu Ruokauutiset Reseptit Reseptihaku Huomenta Suomi -reseptit Mikko kokkaa Arska voi olla tulevaisuuden työkaverisi – veitsihommiin ei vielä ole asiaa 8:16 Tällainen on humanoidirobotti Arska! Kespron Anssi Nurminen kertoo, mihin kaikkeen Arska jo pystyy. Julkaistu 29.09.2026 16:46 Petra Tuominen Humanoidirobotti Arska antaa esimakua siitä, miltä tulevaisuuden ravintolatyö voisi näyttää. Ihmistä ei olla vielä sysäämässä keittiöstä syrjään, mutta robotiikan uskotaan muuttavan alaa. Humanoidirobotti Arska näyttää ulkoisesti jo varsin valmiilta työkaverilta, mutta ravintolakeittiön tositoimiin sitä ei vielä päästetä. Huomenta Suomessa piipahdettiin Kespron messuilla ja selvitettiin, millainen rooli humanoidiroboteilla voisi tulevaisuudessa olla ravintola-alalla. Arskalle ei vielä anneta veistä käteen Kespron Senior Development Manager Anssi Nurmisen mukaan teknologia mahdollistaisi humanoidirobotille jo monenlaisia tehtäviä. – Teknologisestihan humanoidirobotti pystyy tekemään oikeastaan mitä tahansa. Se pystyy puhumaan ja kuuntelemaan, Nurminen kertoo. Arskan tämänhetkinen versio ei kuitenkaan vielä pääse tarttumaan keittiövälineisiin ihmisen tavoin. Nurmisen mukaan robotille olisi mahdollista asentaa viisisormiset kädet, mutta käytännön käyttöön liittyy muun muassa lainsäädännöllisiä kysymyksiä. Vielä ei siis Arskalle anneta veistä käteen? – No ei anneta, Nurminen nauraa. Lue myös: Humanoidirobotti luennoi Metropolian robotiikan opiskelijoille Robotti voisi hoitaa ravintolan raskaita ja toistuvia töitä Ravintoloissa hyödynnetään jo nyt monenlaista robotiikkaa, eikä tulevaisuuden apulaisen tarvitse välttämättä edes näyttää ihmiseltä. Nurmisen mukaan maailmalla käytössä on esimerkiksi robottikäsiä, jotka voivat siirrellä frittikoreja uppopaistamisessa. Myös Suomessa on nähty tarjoilurobotteja. Lisäksi ravintolatyötä voidaan automatisoida esimerkiksi wokkipannuilla ja laitteilla, jotka kokoavat annoksia eri raaka-aineista.

Humanoidirobotin etuna olisi puolestaan se, että samantyyppinen kone voisi periaatteessa oppia erilaisia ihmisen tekemiä työtehtäviä.

Vievätkö robotit ravintola-alan työpaikat?

Robotiikan lisääntyminen herättää väistämättä kysymyksen myös ihmisten työpaikoista. Nurminen ei kuitenkaan näe kehitystä yksiselitteisesti uhkana.

– Tämä on asia, joka tulee muuttamaan meidän tapaamme tehdä. Meidän tulevat työnkuvamme saattavat olla sellaisia, joita emme tänä päivänä edes osaa ajatella.

Ihmiselle Nurminen näkee ravintolassa edelleen tärkeän tehtävän etenkin asiakaskohtaamisissa.

Humanoidirobotteja ei Nurmisen arvion mukaan nähdä aivan heti sankoin joukoin suomalaisissa ravintoloissa. Teknologia on vielä kallista ja käyttöönottoon vaikuttaa myös lainsäädäntö.

– Muutaman vuoden sisällä olemme eri tilanteessa, Nurminen arvioi.

Katso jutun yllä olevalta videolta, miten Arskalta sujuivat kättely ja tanssiliikkeet – ja mitä ravintola-alan tulevaisuudesta robotin kanssa ajatellaan.