Humanoidirobotti Arska antaa esimakua siitä, miltä tulevaisuuden ravintolatyö voisi näyttää. Ihmistä ei olla vielä sysäämässä keittiöstä syrjään, mutta robotiikan uskotaan muuttavan alaa.
Humanoidirobotti Arska näyttää ulkoisesti jo varsin valmiilta työkaverilta, mutta ravintolakeittiön tositoimiin sitä ei vielä päästetä.
Huomenta Suomessa piipahdettiin Kespron messuilla ja selvitettiin, millainen rooli humanoidiroboteilla voisi tulevaisuudessa olla ravintola-alalla.
Arskalle ei vielä anneta veistä käteen
Kespron Senior Development Manager Anssi Nurmisen mukaan teknologia mahdollistaisi humanoidirobotille jo monenlaisia tehtäviä.
– Teknologisestihan humanoidirobotti pystyy tekemään oikeastaan mitä tahansa. Se pystyy puhumaan ja kuuntelemaan, Nurminen kertoo.
Arskan tämänhetkinen versio ei kuitenkaan vielä pääse tarttumaan keittiövälineisiin ihmisen tavoin. Nurmisen mukaan robotille olisi mahdollista asentaa viisisormiset kädet, mutta käytännön käyttöön liittyy muun muassa lainsäädännöllisiä kysymyksiä.
Vielä ei siis Arskalle anneta veistä käteen?
– No ei anneta, Nurminen nauraa.
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Robotti voisi hoitaa ravintolan raskaita ja toistuvia töitä
Ravintoloissa hyödynnetään jo nyt monenlaista robotiikkaa, eikä tulevaisuuden apulaisen tarvitse välttämättä edes näyttää ihmiseltä.
Nurmisen mukaan maailmalla käytössä on esimerkiksi robottikäsiä, jotka voivat siirrellä frittikoreja uppopaistamisessa. Myös Suomessa on nähty tarjoilurobotteja. Lisäksi ravintolatyötä voidaan automatisoida esimerkiksi wokkipannuilla ja laitteilla, jotka kokoavat annoksia eri raaka-aineista.