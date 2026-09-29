Eduskunnassa puhuttiin Timo Vornasen kansanedustajuuden jatkosta hänen saatuaan lainvoimaisen tuomion ampumaselkkauksesta.

Eduskunnan täysistunnossa keskusteltiin tänään Timo Vornasen kansanedustajuudesta.

MTV Uutiset lähetti keskustelun suorana tämän artikkelin videoikkunassa.

Kansanedustajat viidestä eduskuntaryhmästä jättivät viikko sitten eduskunnalle aloitteen, jossa pyydettiin eduskuntaa tutkimaan, sallitaanko Vornasen edelleen olla kansanedustajana.

Asiassa on kyse Vornasen ampumaselkkauksesta Helsingissä Bar Ihkun edustalla huhtikuussa 2024.

Eduskunnalle jätetyn ehdotuksen olivat allekirjoittaneet entinen ministeri ja RKP:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist, kokoomuksen Pihla Keto-Huovinen, SDP:n Matias Mäkynen, vihreiden Bella Forsgrén sekä asian alulle pannut Mai Kivelä vasemmistoliitosta.

Timo Vornanen on tuomittu lainvoimaisella tuomiolla pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta, varomattomasta käsittelystä, ampuma-aserikoksesta ja ampuma-aserikkomuksesta kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistuksen.

Perustuslain 28 §:n mukaan eduskunta voi tutkia edustajantoimen jatkumisen, jos tuomittu ei nauti toimen edellyttämää luottamusta ja kunnioitusta.