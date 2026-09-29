Paikallinen katseli, kuinka kotikadulla uiskenteli hai tulvan valtaamassa New Jerseyssä.
Yhdysvaltain New Jerseyn rannikkoa on riepotellut viime päivinä voimakas koillismyrsky ja sen aiheuttamat mittavat tulvat.
Rannikolla sijaitsevassa Surf Cityn kaupunginosassa New Jerseyssä todistettiin eriskummallinen näky, kun haikala uiskenteli evä pinnalla eteenpäin pitkin tulvivaa katua.
Tilanteen videolle tallentanut paikallinen kertoo, että hän näki hain uivan ohitse kotikadullaan.
– Aluksi luulimme, että se oli vain kala, mikä sekin olisi ollut hienoa, mutta hainpoikanen oli vieläkin parempi, Drew Procaccino selittää.
Amerikkalaismedia ABC News kertoo selvittäneensä haitutkijalta, että videolla esiintyvä laji oli mitä ilmeisimmin smooth dogfish -niminen hailaji, joka kuuluu koirahaiden heimoon.