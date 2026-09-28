Kiireellisyyden arviointiin ei vaikuta se, onko ilmoituksen tehnyt poliisi vai yksittäinen kansalainen.

Espoolaiset 13-vuotiaat pojat löydettiin tänään ja seuraavaksi asian käsittely siirtyy poliisilta lastensuojeluviranomaisille.

Kun poliisi tekee alaikäisestä lastensuojeluilmoituksen, se ei automaattisesti tarkoita lastensuojeluasiakkuutta tai vakavaa huolta lapsen tilanteesta.

Lastensuojelun tehtävänä on ensin selvittää, tarvitseeko lapsi tai perhe tukea ja jos tarvitsee, niin millaista apua.

Poliisi tekee käytännössä lähes aina lastensuojeluilmoituksen tilanteissa, joissa alaikäinen on ollut viranomaisten kanssa tekemisissä. Ilmoituksen tekeminen ei kuitenkaan ole seuraamus eikä rangaistus, korostaa perhe- ja vammaispalvelujen sosiaalityön palvelulinjajohtaja Kati Villgren Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelta.

Villgren kommentoi lastensuojelun toimia yleisellä tasolla, eikä ota kantaa mihinkään yksittäiseen tapaukseen.

Lastensuojelun toimenpiteet ovat olleet esillä esimerkiksi, kun 13-vuotiaat olivat kateissa useita päiviä ja poliisi tiedotti heidän löytymisensä yhteydessä tapauksen käsittelyn siirtyvän lastensuojeluviranomaisille.

– Lastensuojelu ei ole mikään rangaistuskeino. Kun ilmoitus tulee, sen sisältö käydään läpi ja perheeseen ollaan yhteydessä. Sen jälkeen arvioidaan, onko tilanteessa tuen tarvetta, sanoo Villgren.