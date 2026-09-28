Kateissa olleet 13-vuotiaat espoolaispojat ottivat maanantaina itse yhteyttä vanhempiinsa.

Keskiviikosta saakka kateissa olleet 13-vuotiaat pojat ottivat itse yhteyttä vanhempiinsa maanantaiaamuna.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen komisario Hannu Väänänen kertoo, että pojat löytyivät hyvissä voimissa.

– Pojat ottivat yhteyttä vanhempiinsa espoolaiskaupan edustalta tänä aamuna kello 9.30. Vanhemmat soittivat poliisille, Väänänen kertoo.

Väänänen ei kerro, mistä kaupasta oli kyse tai missäpäin Espoota kauppa on. Kauppa ei liity katoamistapaukseen millään tavalla, vaan oli enemmänkin maamerkki pojille.

Pojat olivat kateissa useamman päivän ja heidän kuvansa olivat esillä mediassa useamman päivän ajan. Läheiset eivät saaneet poikiin yhteyttä ja heillä alkoi olla huoli 13-vuotiaista.

Todennäköisesti kavereiden luona yöpyneet

Väänäsen mukaan poikien kaverit ovat todennäköisesti auttaneet piilottelussa.

– Kaverit ovat lähteneet jossain määrin mukaan tällaiseen tottelemattomuuteen, Väänänen sanoo.

Myöskään kavereiden vanhemmat eivät välttämättä ole osanneet epäillä lastensa kavereiden olevan kadoksissa.

Poliisilla on tiedossa ilmiö, jossa esimerkiksi autiotaloihin saatetaan mennä piiloon, mutta Väänäsen mukaan tässä tapauksessa ei ole kyseessä tällaisesta.

Väänänen ei myöskään osaa sanoa, mikä sai 13-vuotiaat lopulta soittamaan kotiin, mutta arvelee että taustalla voi olla kyllästyminen.

– Kuvittelisin, että taustalla voi olla kyllästymistä, tylsistymistä tai että kaverit ovat lähteneet kouluun ja he ovat sitten jääneet yksin, hän toteaa.