Faneille jäi kurja maku Cristiano Ronaldon touhusta Ruotsissa.

Portugalin miesten jalkapallomaajoukkue pelasi sunnuntaina Oslossa Kansojen liiga -kauden avausottelunsa Norjaa vastaan ja suuntasi vuorokausi sen jälkeen Ruotsin Malmöön. Portugali päätti valmistautua siellä torstaiseen Tanska-matsiin, joka käydään Kööpenhaminassa.

Expressen raportoi, että faneja oli kokoontunut Portugalin majoituspaikan Radisson Blun edustalle Östergatanilla ja moni heistä toivoi näkevänsä "CR7:n".

Ruotsalislehden mukaan faneilla oli kyllä mahdollisuus nähdä supertähti, mutta ei juuri enempää. 41-vuotias portugalilainen paineli nimittäin joukkueen linja-autosta suoraan hotelliin kiinnittämättä faneihin mitään huomiota.

– Bussi pysäköi aivan eteemme, joten emme päässeet näkemään häntä kunnolla. Näimme vain heijastuksen hänestä, sanoi 33-vuotias Saman.

Hän oli paikalla 18-vuotiaiden ystäviensä Victorin ja Babun kanssa.

– He ottivat laukkunsa ja menivät suoraan sisälle, Victor kertoi Portugalin miehistä.

Babulla oli mukanaan Real Madridin pelipaita Ronaldon nimellä. Hän toivoi siihen nimikirjoitusta.

– On tämä tietysti harmi, mutta toivomme saavamme uuden mahdollisuuden tavata hänet.

Veljekset Eray ja Erel toivoivat näkevänsä Ronaldon ja Rafael Leãon, "koska he ovat niin hyviä". Vastaus siihen, miltä tuntui, kun pelurit eivät tulleet jakamaan nimikirjoituksia, oli karu.

– Vähän kurjalta.

Portugali kairasi Norjasta 2–1-vierasvoiton Kansojen liigan A-liigan koitoksessa. Ronaldo seurasi koko ottelun vaihtopenkiltä.