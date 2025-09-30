Venäjän Kaukoidässä sijaitsee autiosaari, jonka joukko arktisia karhuja on ottanut omakseen.

Koillis-Aasiaan kuuluvalla Kolyuchinin saarella toimi aina 1990-luvun alkuun asti sääasema. Neuvostoliiton hajoamisen myötä se kuitenkin hylättiin ja alue autioitui täysin.

Vuosien saatossa jääkarhut ovat vallanneet sen. BBC:n mukaan luontokuvaaja Dmitry Kokh oli vuonna 2021 purjehtimassa ystäviensä kanssa alueen lähistöllä, ja rajuilman vuoksi he päättivät rantautua saarelle.

– Näimme saarella jotain liikettä, otimme kiikarit esiin ja näimme siellä vaeltelevia jääkarhuja, ehkä 15 tai 20, Kokh kertoi silloin.

Jääkarhut vaikuttavat elävän entisen sääaseman suojissa sulassa sovussa. Matkailubloggaaja Vadim Makhorovin viime viikolla kuvaamilla droonivideoilla näkyy, kuinka karhut ovat vallanneet aseman kaikki rakennukset.

Tapaus on herättänyt keskustelua ilmastonmuutoksen vaikutuksista jääkarhujen elinoloihin.

