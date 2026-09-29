Tuomiota alensi se, että raiskaus olisi voitu käsitellä jo aiemmin annetun raiskaustuomion yhteydessä.

Oulun vanhusraiskaaja Hagos Nahom sai taas raiskaustuomion.

Rikos tapahtui Oulussa huhtikuussa 2023.

Mies tunsi rikoksen uhrin kodittomien asuntolasta. Nainen oli käsittänyt pääsevänsä miehen luo yökylään, mutta asunnossa mies raiskasikin hänet.

Nainen oli tullut miehen asunnolle, jossa mies kaatoi tämän lattialle, piti kiinni jaloista, repi naiselta housut jalasta ja kielloista välittämättä raiskasi tämän.

Mies kiisti rikoksen oikeudessa. Hänen mukaansa hän ei ole ollut naisen kanssa yhdynnässä ja jos on, se on ollut suostumuksellista.

DNA-näytteet ja sekavat selitykset todistivat rikoksen

Naisen intiimialueelta saadut DNA-näytteet sopivat miehen DNA:han. Oikeus kiinnitti huomiota miehen vaihtuviin kertomuksiin ja selityksiin tapahtuneesta.

Oikeus katsoi uhrin kertomuksen luotettavaksi ja miehen kertomuksen uskottavuuden taas horjuvan tämän kertomuksen ristiriitojen takia.

Vuonna 1996 syntynyt Hagos Nahom tuomittiin kahdeksan kuukauden ehdottomaan vankeuteen raiskauksesta. Tuomiossa otettiin alentavana huomioon hänen aiempi tuomionsa viime vuodelta, joka on tänä vuonna käsitelty hovioikeudessa. Tuomio alensi nyt annettua rangaistusta, koska asiat olisi voitu käsitellä yhdessä samassa käsittelyssä. Ilman sitä oikeus olisi pitänyt oikeudenmukaisena seuraamuksena noin kahden vuoden vankeustuomiota.

Nahom tuomittiin lisäksi maksamaan uhrille 2000 euron kärsimyskorvaukset. Tuomio ei ole lainvoimainen.