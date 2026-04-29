Dallas Starsin Miro Heiskanen teki tehot 1+1, kun joukkue hävisi jääkiekon NHL:n pudotuspeleissä Minnesota Wildille maalein 2-4. Minnesota johtaa nyt otteluparia voitoin 3-2.

Heiskanen on nyt pisteen päässä Dallasin kaikkien aikojen puolustajien pudotuspelipörssin kärkisijasta, jota pitää hallussaan Sergei Zubov. Heiskasella on kasassa 98 ottelussa tehot 19+52=71. Zubovin vastaava lukema on 114 ottelussa 15+57=72.

Ottelussa 28.22 minuuttia pelannut Heiskanen iski joukkueensa avausmaalin ylivoimalla ensimmäisessä erässä. Dallas nousi osumalla 1-1-tasalukemiin. Seuraavat kaksi maalia iski Minnesota, eikä Dallas pystynyt enää nousemaan sillasta.

Jason Robertson viimeisteli kolmannen erän lopussa 2-3-kavennuksen Heiskasen ja Rantasen syötöstä, mutta Kirill Kaprizov sinetöi Minnesotan voiton kaksi minuuttia ennen täyttä aikaa iskemällä kiekon tyhjään maaliin.

Sarja on katkolla Minnesotalla Suomen aikaa torstain ja perjantain välisenä yönä.

Yön muissa otteluissa Boston Bruinsin Henri Jokiharju pelasi kauden ensimmäiset pudotuspeliminuuttinsa, kun joukkue kukisti jatkoajalla Buffalo Sabresin. Boston kavensi näin ollen sarjan 2-3-lukemiin.

Edmonton Oilers oli selkä seinää vasten Anaheim Ducksia vastaan kotikaukalossaan. Joukkue vastasi huutoon iskemällä ensimmäisellä kymmenminuuttisella kolme maalia. Anaheim vaihtoi tässä kohtaa Ville Husson maaliin. Anaheim ei kuitenkaan saanut käännettyä ottelua, joten Edmontonin 4-1-voiton myötä voitot ovat nyt Anaheimille 3-2.

Anaheim voi katkaista sarjansa perjantain ja Buffalo lauantain vastaisena yönä.